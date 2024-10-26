https://ria.ru/20241026/shkolnik-1980279459.html

В Пермском крае во время учебных стрельб школьник получил ранение в голову

В Пермском крае во время учебных стрельб школьник получил ранение в голову - РИА Новости, 26.10.2024

В Пермском крае во время учебных стрельб школьник получил ранение в голову

Ученик школы в Пермском крае был ранен из пневматической винтовки во время учебных стрельб, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает в субботу РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:21

2024-10-26T18:21

2024-10-26T18:22

происшествия

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Ученик школы в Пермском крае был ранен из пневматической винтовки во время учебных стрельб, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает в субботу региональное управление СК России. По данным ведомства, днём 16 октября в спортивном зале школы в селе Ёгва Кудымкарского муниципального округа Пермского края во время учебных стрельб из пневматического оружия подросток получил проникающее пулевое ранение головы. Повреждение квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Мальчика быстро госпитализировали, ему оказывают помощь медики. "По факту халатности, допущенной должностным лицом общеобразовательной школы, в результате которой ученик школы был ранен из пневматической винтовки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в Telegram-канале СУСК по Пермскому краю. Следователи допросили свидетелей инцидента, изъяли в школе необходимую документацию.

https://ria.ru/20241007/jakutija-1976684255.html

пермский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)