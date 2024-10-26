https://ria.ru/20241026/shestvie-1980297059.html

В Риме прошло шествие против участия Италии в военных конфликтах

В Риме прошло шествие против участия Италии в военных конфликтах - РИА Новости, 26.10.2024

В Риме прошло шествие против участия Италии в военных конфликтах

Шествие против участия Италии в военных конфликтах прошло в Риме под лозунгом из статьи из конституции страны "Италия отвергает войну", передает корреспондент... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:16

2024-10-26T21:16

2024-10-26T21:26

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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Шествие против участия Италии в военных конфликтах прошло в Риме под лозунгом из статьи из конституции страны "Италия отвергает войну", передает корреспондент РИА Новости. Манифестация, организованная одноименным комитетом по руководством профессора Энцо Пеннетты, собрала активистов различных движений, выступающих против отправки итальянских вооружений на Украину, в поддержку Палестины и против действующей политики итальянского руководства. Колонна под баннером о непринятии войны прошла от одной из центральных базилик Рима Санта-Мария-Маджоре до пересечения с улицей Виа-дей-Фори-Империали (Императорских форумов) неподалеку от Колизея. По наблюдению корреспондента, в шествии приняли участие свыше тысячи человек, в том числе группа российских активистов, пришедших на акцию с российским триколором и в футболках на итальянском "Россия не мой враг". "Наш комитет в отличие от других инициативы, стал единственным, кто предпринял политические действия. Протестовать на улице, чтобы потом никто об этом не написал в газетах, не ведет ни к каким последствиям", - заявил Пеннетта РИА Новости, напомнив о прошлогоднем сборе подписей за проведение референдума о прекращении поставок оружия на Украину. "Если инициатива не приводит к политическим шагов, она становится способом разрядки. К сожалению, парламентарии сейчас не дают питать много иллюзий, необходимо, чтобы у кого-то, кто имеет доступ к властным решениям, возникло публичное мнение против отправки вооружений. Наш запрос очень предметный – уважение к 11-й статье Конституции", - сказал активист. Одним из участниц митинга стала итальянка по имени Санта, изучающая русский язык на курсах в Русском доме в Риме. Она пришла на шествие с плакатом, изображающим рукопожатие двух рук в цветах российских и итальянского флагов и подписью о дружбе двух народов. "Я считаю, что Россия – не наш враг и мы не должны воевать с Россией и ее народом. Они являются нашими друзьями. Нас соединяет очень глубокая, поэтому я здесь, чтобы показать, что мы, итальянцы, поддерживаем Россию и русский народ", - сказала итальянка на правильном русском языке. Шествие завершилось выступлениями видных представителей протестующих, среди которых оказался лидер партии "Суверенная и народная Италия" Марко Риццо, последовательно выступающий против отправки оружия на Украину и за выход Италии из НАТО и ЕС. Риццо, баллотирующийся на выборах в президенты области Умбрия на ноябрьских выборах, в выступлении назвал свое движение альтернативой традиционным правым и левым силам. "Мы не находимся на стороне тех, кто выступает мир, но при этом голосуют за санкции против России и за вооружение Киева. Левые и правые – две стороны одной медали", - сказал Риццо. По его словам, другого лидера "Суверенной и народной Италии" Франческо Тоскано, оружие неспособно решить политические проблемы, а те, кто предлагают достичь мира через отправку вооружений, нуждаются в психологической помощи. В субботу пацифистские шествия с призывом к перемирию на Украине и на Ближнем Востоке прошли в семи городах Италии, включая Рим. По сообщению организаторов, римский марш с участием крупнейшего профсоюза страны – Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL), привлек около 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20241026/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

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Шествие в Риме против участия Италии в вооруженных конфликтах Шествие против участия Италии в вооруженных конфликтах прошло в Риме под лозунгом из статьи из конституции страны «Италия отвергает войну» 2024-10-26T21:16 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, рим, нато, евросоюз