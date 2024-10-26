https://ria.ru/20241026/shebekino-1980236752.html
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие - РИА Новости, 26.10.2024
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие
Многоквартирный дом и производственное здание предприятия повреждены в городе Шебекино в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:31
2024-10-26T11:31
2024-10-26T11:31
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Многоквартирный дом и производственное здание предприятия повреждены в городе Шебекино в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате атаки беспилотника поврежден фасад производственного здания одного из предприятий. Еще один FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - повреждено остекление", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Ржевка в результате детонации дрона разбито лобовое стекло и посечен кузов легкового автомобиля. Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждены дом и предприятие