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В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие - РИА Новости, 26.10.2024
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11:31 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/shebekino-1980236752.html
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие - РИА Новости, 26.10.2024
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие
Многоквартирный дом и производственное здание предприятия повреждены в городе Шебекино в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:31
2024-10-26T11:31
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Многоквартирный дом и производственное здание предприятия повреждены в городе Шебекино в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате атаки беспилотника поврежден фасад производственного здания одного из предприятий. Еще один FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - повреждено остекление", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Ржевка в результате детонации дрона разбито лобовое стекло и посечен кузов легкового автомобиля. Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
https://ria.ru/20241025/likhachev-1980187575.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие

В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждены дом и предприятие

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Многоквартирный дом и производственное здание предприятия повреждены в городе Шебекино в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника поврежден фасад производственного здания одного из предприятий. Еще один FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - повреждено остекление", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в селе Ржевка в результате детонации дрона разбито лобовое стекло и посечен кузов легкового автомобиля.
Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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