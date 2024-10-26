https://ria.ru/20241026/shebekino-1980236752.html

В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие

В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие - РИА Новости, 26.10.2024

В белгородском Шебекино при атаках БПЛА повреждено предприятие

Многоквартирный дом и производственное здание предприятия повреждены в городе Шебекино в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:31

2024-10-26T11:31

2024-10-26T11:31

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Многоквартирный дом и производственное здание предприятия повреждены в городе Шебекино в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино в результате атаки беспилотника поврежден фасад производственного здания одного из предприятий. Еще один FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - повреждено остекление", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Ржевка в результате детонации дрона разбито лобовое стекло и посечен кузов легкового автомобиля. Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html

https://ria.ru/20241025/likhachev-1980187575.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков