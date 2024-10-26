https://ria.ru/20241026/shakhterskoe-1980233877.html
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР
Российские войска зашли в село Шахтерское на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:53
2024-10-26T10:53
2024-10-26T10:53
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Российские войска зашли в село Шахтерское на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска постепенно продвигаются вперед на времевском направлении. Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села",- сказал Рогов. По его словам, Шахтерское последние полтора года играло роль одного из ключевых логистических центров ВСУ на времевском и южнодонецком направлениях. Рогов подчеркнул, что полное освобождение Шахтерского усложнит логистику с поставками оружия для ВСУ и ротацию на этом участке фронта. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР
Рогов: российские войска зашли в село Шахтерское на Времевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Российские войска зашли в село Шахтерское на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска постепенно продвигаются вперед на времевском направлении. Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села",- сказал Рогов.
По его словам, Шахтерское последние полтора года играло роль одного из ключевых логистических центров ВСУ на времевском и южнодонецком направлениях.
Рогов подчеркнул, что полное освобождение Шахтерского усложнит логистику с поставками оружия для ВСУ и ротацию на этом участке фронта.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области
и ДНР.