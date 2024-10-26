Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/shakhterskoe-1980233877.html
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР - РИА Новости, 26.10.2024
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР
Российские войска зашли в село Шахтерское на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:53
2024-10-26T10:53
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_cc45ddb39d5ca389a0a4d43f2fea862e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Российские войска зашли в село Шахтерское на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска постепенно продвигаются вперед на времевском направлении. Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села",- сказал Рогов. По его словам, Шахтерское последние полтора года играло роль одного из ключевых логистических центров ВСУ на времевском и южнодонецком направлениях. Рогов подчеркнул, что полное освобождение Шахтерского усложнит логистику с поставками оружия для ВСУ и ротацию на этом участке фронта. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_2482cad4fa6fa983fde5e586b1521644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР

Рогов: российские войска зашли в село Шахтерское на Времевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Российские войска зашли в село Шахтерское на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска постепенно продвигаются вперед на времевском направлении. Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села",- сказал Рогов.
Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ авиаударом ФАБ-3000 в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Появились кадры удара по пункту дислокации мотопехотной бригады ВСУ в ДНР
25 октября, 13:22
По его словам, Шахтерское последние полтора года играло роль одного из ключевых логистических центров ВСУ на времевском и южнодонецком направлениях.
Рогов подчеркнул, что полное освобождение Шахтерского усложнит логистику с поставками оружия для ВСУ и ротацию на этом участке фронта.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине
Вчера, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала