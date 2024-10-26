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Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
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03:38 26.10.2024 (обновлено: 04:03 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/shafaqna-1980202611.html
Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ
Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ
Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу, передает иранское информационное агентство Shafaqna. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:38
2024-10-26T04:03
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу, передает иранское информационное агентство Shafaqna."Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей", - говорится в сообщении.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.В свою очередь, иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что звуки взрывов из-за работы ПВО были слышны в трех точках пригорода Тегерана."Услышанные звуки взрывов были связаны с работой ПВО в трех местах вокруг Тегерана во время военных действий Израиля", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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израиль, в мире, иран
Израиль, В мире, Иран
Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ

Shafaqna: иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу, передает иранское информационное агентство Shafaqna.
"Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей", - говорится в сообщении.
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Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.
В свою очередь, иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что звуки взрывов из-за работы ПВО были слышны в трех точках пригорода Тегерана.
"Услышанные звуки взрывов были связаны с работой ПВО в трех местах вокруг Тегерана во время военных действий Израиля", - говорится в сообщении агентства.
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