https://ria.ru/20241026/shafaqna-1980202611.html
Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ
Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ
Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу, передает иранское информационное агентство Shafaqna. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T03:38
2024-10-26T03:38
2024-10-26T04:03
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу, передает иранское информационное агентство Shafaqna."Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей", - говорится в сообщении.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.В свою очередь, иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что звуки взрывов из-за работы ПВО были слышны в трех точках пригорода Тегерана."Услышанные звуки взрывов были связаны с работой ПВО в трех местах вокруг Тегерана во время военных действий Израиля", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, иран
Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ
Shafaqna: иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей