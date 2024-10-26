https://ria.ru/20241026/shafaqna-1980202611.html

Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ

Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Иранская ПВО перехватила несколько воздушных целей, пишут СМИ

Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу, передает иранское информационное агентство Shafaqna. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T03:38

2024-10-26T03:38

2024-10-26T04:03

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей при атаке Израиля в ночь на субботу, передает иранское информационное агентство Shafaqna."Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей", - говорится в сообщении.Ранее иранские СМИ сообщили о звуках нескольких взрывов в Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.В свою очередь, иранское государственное агентство Tasnim сообщило, что звуки взрывов из-за работы ПВО были слышны в трех точках пригорода Тегерана."Услышанные звуки взрывов были связаны с работой ПВО в трех местах вокруг Тегерана во время военных действий Израиля", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, в мире, иран