https://ria.ru/20241026/serbiya-1980261620.html
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы, заявил Вучич
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы, заявил Вучич - РИА Новости, 26.10.2024
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы, заявил Вучич
Власти Сербии передадут Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 миллиона евро, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:31
2024-10-26T15:31
2024-10-26T15:31
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БЕЛГРАД, 26 окт - РИА Новости. Власти Сербии передадут Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 миллиона евро, заявил сербский президент Александр Вучич. Накануне он сообщил, что власти Украины одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич вскоре будет присутствовать на открытии диппредставительства. "Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро. Отправляем на Украину. Пусть новый посол доставит и подарит их, у них нет электричества и так далее", - заявил Вучич в эфире Prva TV в субботу. В конце августа сербский лидер сообщил, что официальный Белград оказал в 20 раз больше помощи Киеву, чем все страны Балкан, на тот момент последней была партия сербской помощи в пять тысяч ноутбуков и iPad. Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны в начале марта 2022 года в Белград.
https://ria.ru/20241025/serbiya-1980175198.html
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в мире, украина, сербия, киев, александр вучич, марко джурич
В мире, Украина, Сербия, Киев, Александр Вучич, Марко Джурич
Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы, заявил Вучич
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы на сумму 8,4 миллиона евро