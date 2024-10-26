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Сербский министр заявил, что страна не введет санкции против России - РИА Новости, 26.10.2024
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08:17 26.10.2024 (обновлено: 08:53 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/serbija-1980218818.html
Сербский министр заявил, что страна не введет санкции против России
Сербский министр заявил, что страна не введет санкции против России - РИА Новости, 26.10.2024
Сербский министр заявил, что страна не введет санкции против России
Сербия никогда не введет санкции против России, так как это желание сербского народа, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:17
2024-10-26T08:53
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Сербия никогда не введет санкции против России, так как это желание сербского народа, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович. "Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации, потому что это желание сербского народа. Даже многие из наших прозападных фанатиков против введения санкций", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС. По его мнению, санкции не привнесут ничего хорошего. "Мы ведем свою политику исключительно в интересах нашего сербского народа. Мы не ведем политику в интересах Евросоюза, США", — заключил министр.
https://ria.ru/20241024/serbiya-1979716518.html
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сербия, россия, брикс, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Сербия, Россия, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Сербский министр заявил, что страна не введет санкции против России

Министр без портфеля Попович: Сербия никогда не введет санкции против России

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги России и Сербии. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 окт — РИА Новости. Сербия никогда не введет санкции против России, так как это желание сербского народа, заявил РИА Новости министр без портфеля Ненад Попович.
«
"Мы никогда не введем санкции против Российской Федерации, потому что это желание сербского народа. Даже многие из наших прозападных фанатиков против введения санкций", — сказал Попович в рамках саммита БРИКС.
По его мнению, санкции не привнесут ничего хорошего.
"Мы ведем свою политику исключительно в интересах нашего сербского народа. Мы не ведем политику в интересах Евросоюза, США", — заключил министр.
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СербияРоссияБРИКСВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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