https://ria.ru/20241026/semerka-1980196106.html

Страны G7 планируют начать кредитные выплаты Киеву к концу года

Страны G7 планируют начать кредитные выплаты Киеву к концу года - РИА Новости, 26.10.2024

Страны G7 планируют начать кредитные выплаты Киеву к концу года

Лидеры стран G7 достигли соглашения по вопросу предоставления Киеву кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов, говорится в их совместном заявлении. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T00:58

2024-10-26T00:58

2024-10-26T02:05

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киев

россия

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украина

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидеры стран G7 достигли соглашения по вопросу предоставления Киеву кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов, говорится в их совместном заявлении."Сегодня мы, лидеры стран "Большой семерки" (G7), достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов", — говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте итальянского правительства.В "Большой семерке" также обозначили очередную цель — начать выплаты Киеву уже к концу этого года.Отмечается, что средства будут распределяться по нескольким каналам для поддержки восстановления Украины, а также бюджетной и военной сфер."Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками особых доходов, полученных за счет замороженных российских суверенных активов, в соответствии с соответствующими правовыми системами стран G7 и международным правом", — сказано в документе."Инициатива ERA Loan выделит около 50 миллиардов долларов США (45 миллиардов евро) на благо Украины. Основной долг и проценты будут погашены за счет чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизации российских суверенных активов (RSA), находящихся в юрисдикциях Европейского Союза (ЕС) и, возможно, в других странах G7", - говорится в заявлении.Министры уточнили, что займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года."Двусторонние кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании", - отмечает G7.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Кроме того, ЕК предложила увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласной поддержки в Совете ЕС, его в данный момент блокирует Венгрия.Постоянные представители стран Евросоюза 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву.При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку российских активов бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, нет единого мнения по этому вопросу.В июле 2024 года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что ЕК в срочном порядке готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.

https://ria.ru/20240522/aktivy-1947629411.html

https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980147567.html

https://ria.ru/20241025/minfin-1980149925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, киев, россия, g7, украина