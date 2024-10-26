https://ria.ru/20241026/samolety-1980270620.html
Во время запрета полетов над Ираном не было российских самолетов
Во время запрета полетов над Ираном не было российских самолетов - РИА Новости, 26.10.2024
Во время запрета полетов над Ираном не было российских самолетов
Самолетов российских авиакомпаний в период временного субботнего запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана не было, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:01
2024-10-26T17:01
2024-10-26T17:01
космос - риа наука
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ирак
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Самолетов российских авиакомпаний в период временного субботнего запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана не было, сообщили РИА Новости в Росавиации. В ведомстве рассказали, что в субботу, 26 октября, авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства. "Воздушных судов российских авиакомпаний в период действия NOTAM, изданного авиавластями Ирана, в воздушном пространстве этой страны не было", - сообщили в Росавиации. Там напомнили, что еще 2 октября Росавиация издала NOTAM, по которому полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля и Ирака рекомендованы российским эксплуатантам только в период с 09.00 до 19.00 МСК. "В случае изменений в этих рекомендациях агентство о них проинформирует", - добавили в Росавиации.
https://ria.ru/20241026/reysy-1980269363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, иран, израиль, ирак, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Космос - РИА Наука, Иран, Израиль, Ирак, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Во время запрета полетов над Ираном не было российских самолетов
Росавиация: самолетов РФ не было в воздушном пространстве Ирана при ограничениях
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Самолетов российских авиакомпаний в период временного субботнего запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана не было, сообщили РИА Новости в Росавиации.
В ведомстве рассказали, что в субботу, 26 октября, авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства.
«
"Воздушных судов российских авиакомпаний в период действия NOTAM, изданного авиавластями Ирана, в воздушном пространстве этой страны не было", - сообщили в Росавиации.
Там напомнили, что еще 2 октября Росавиация издала NOTAM, по которому полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля и Ирака рекомендованы российским эксплуатантам только в период с 09.00 до 19.00 МСК.
"В случае изменений в этих рекомендациях агентство о них проинформирует", - добавили в Росавиации.