https://ria.ru/20241026/samolety-1980270620.html

Во время запрета полетов над Ираном не было российских самолетов

Во время запрета полетов над Ираном не было российских самолетов - РИА Новости, 26.10.2024

Во время запрета полетов над Ираном не было российских самолетов

Самолетов российских авиакомпаний в период временного субботнего запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана не было, сообщили РИА Новости в Росавиации. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:01

2024-10-26T17:01

2024-10-26T17:01

космос - риа наука

иран

израиль

ирак

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Самолетов российских авиакомпаний в период временного субботнего запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана не было, сообщили РИА Новости в Росавиации. В ведомстве рассказали, что в субботу, 26 октября, авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства. "Воздушных судов российских авиакомпаний в период действия NOTAM, изданного авиавластями Ирана, в воздушном пространстве этой страны не было", - сообщили в Росавиации. Там напомнили, что еще 2 октября Росавиация издала NOTAM, по которому полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля и Ирака рекомендованы российским эксплуатантам только в период с 09.00 до 19.00 МСК. "В случае изменений в этих рекомендациях агентство о них проинформирует", - добавили в Росавиации.

https://ria.ru/20241026/reysy-1980269363.html

иран

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, иран, израиль, ирак, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024