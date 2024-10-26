https://ria.ru/20241026/rossija-1980238098.html
Пушилин посетил освобожденный Украинск
Пушилин посетил освобожденный Украинск - РИА Новости, 26.10.2024
Пушилин посетил освобожденный Украинск
Глава ДНР Денис Пушилин посетил город Украинск в ДНР, который Вооруженные силы России освободили в сентябре. Он разместил соответствующее видео в своем... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:00
2024-10-26T12:00
2024-10-26T12:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
политика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин посетил город Украинск в ДНР, который Вооруженные силы России освободили в сентябре. Он разместил соответствующее видео в своем Telegram-канале. "Уважаемые друзья, снова в гостях у легендарной 114-й бригады 51-й армии, бывший первый армейский корпус. Уважаемые друзья, действительно, город Украинск. Ребята уже, конечно же, продвинулись и дальше", - заявил Пушилин в видеосообщении. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск 26 сентября.
https://ria.ru/20240926/ukrainsk-1974885533.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, денис пушилин, политика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Политика
Пушилин посетил освобожденный Украинск
Пушилин посетил освобожденный в сентябре Украинск в ДНР