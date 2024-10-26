https://ria.ru/20241026/rossija-1980238098.html

Пушилин посетил освобожденный Украинск

Пушилин посетил освобожденный Украинск - РИА Новости, 26.10.2024

Пушилин посетил освобожденный Украинск

Глава ДНР Денис Пушилин посетил город Украинск в ДНР, который Вооруженные силы России освободили в сентябре. Он разместил соответствующее видео в своем... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:00

2024-10-26T12:00

2024-10-26T12:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

политика

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин посетил город Украинск в ДНР, который Вооруженные силы России освободили в сентябре. Он разместил соответствующее видео в своем Telegram-канале. "Уважаемые друзья, снова в гостях у легендарной 114-й бригады 51-й армии, бывший первый армейский корпус. Уважаемые друзья, действительно, город Украинск. Ребята уже, конечно же, продвинулись и дальше", - заявил Пушилин в видеосообщении. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск 26 сентября.

https://ria.ru/20240926/ukrainsk-1974885533.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, денис пушилин, политика