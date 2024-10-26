https://ria.ru/20241026/rosobrnadzor-1980209804.html
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам - РИА Новости, 26.10.2024
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам
Объявление предостережений вузам РФ в области нарушения экзаменации мигрантов на знание русского языка является профилактическим мероприятием и не считается... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:58
2024-10-26T05:58
2024-10-26T05:58
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объявление предостережений вузам РФ в области нарушения экзаменации мигрантов на знание русского языка является профилактическим мероприятием и не считается основанием для лишения организации лицензии, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Объявление предостережения в рамках осуществления федерального государственного надзора (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению указанного экзамена и выдачи иностранным гражданам сертификатов не является основанием для лишения организации ... лицензии", - говорится в сообщении. За два месяца Рособрнадзор минимум три раза выносил предупреждения российским университетам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному. Неоднократные замечания от ведомства получали Государственный институт русского языка им. Пушкина, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет и другие высшие учебные заведения. Рособрнадзор уточнил, что подобного рода предостережения являются профилактическим мероприятием, которое направлено на своевременное устранение возможных нарушений и их недопущение в будущем. "Проводить экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации имеют право только организации, осуществляющие образовательную деятельность, включенные в утвержденный Минобрнауки России перечень организаций, проводящих указанный экзамен", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241014/vuz-1977926388.html
https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_853865bacf92647e915d900c68953c2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Санкт-Петербургский государственный университет
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам
Рособрнадзор: предупреждение вузам не является основанием для лишения лицензии
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объявление предостережений вузам РФ в области нарушения экзаменации мигрантов на знание русского языка является профилактическим мероприятием и не считается основанием для лишения организации лицензии, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Объявление предостережения в рамках осуществления федерального государственного надзора (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению указанного экзамена и выдачи иностранным гражданам сертификатов не является основанием для лишения организации ... лицензии", - говорится в сообщении.
За два месяца Рособрнадзор минимум три раза выносил предупреждения российским университетам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному. Неоднократные замечания от ведомства получали Государственный институт русского языка им. Пушкина, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет
и другие высшие учебные заведения.
Рособрнадзор уточнил, что подобного рода предостережения являются профилактическим мероприятием, которое направлено на своевременное устранение возможных нарушений и их недопущение в будущем.
"Проводить экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации имеют право только организации, осуществляющие образовательную деятельность, включенные в утвержденный Минобрнауки России перечень организаций, проводящих указанный экзамен", - заключили в ведомстве.