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В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам - РИА Новости, 26.10.2024
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05:58 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/rosobrnadzor-1980209804.html
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам - РИА Новости, 26.10.2024
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам
Объявление предостережений вузам РФ в области нарушения экзаменации мигрантов на знание русского языка является профилактическим мероприятием и не считается... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:58
2024-10-26T05:58
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объявление предостережений вузам РФ в области нарушения экзаменации мигрантов на знание русского языка является профилактическим мероприятием и не считается основанием для лишения организации лицензии, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Объявление предостережения в рамках осуществления федерального государственного надзора (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению указанного экзамена и выдачи иностранным гражданам сертификатов не является основанием для лишения организации ... лицензии", - говорится в сообщении. За два месяца Рособрнадзор минимум три раза выносил предупреждения российским университетам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному. Неоднократные замечания от ведомства получали Государственный институт русского языка им. Пушкина, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет и другие высшие учебные заведения. Рособрнадзор уточнил, что подобного рода предостережения являются профилактическим мероприятием, которое направлено на своевременное устранение возможных нарушений и их недопущение в будущем. "Проводить экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации имеют право только организации, осуществляющие образовательную деятельность, включенные в утвержденный Минобрнауки России перечень организаций, проводящих указанный экзамен", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241014/vuz-1977926388.html
https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Санкт-Петербургский государственный университет
В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам

Рособрнадзор: предупреждение вузам не является основанием для лишения лицензии

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объявление предостережений вузам РФ в области нарушения экзаменации мигрантов на знание русского языка является профилактическим мероприятием и не считается основанием для лишения организации лицензии, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Объявление предостережения в рамках осуществления федерального государственного надзора (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению указанного экзамена и выдачи иностранным гражданам сертификатов не является основанием для лишения организации ... лицензии", - говорится в сообщении.
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За два месяца Рособрнадзор минимум три раза выносил предупреждения российским университетам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному. Неоднократные замечания от ведомства получали Государственный институт русского языка им. Пушкина, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет и другие высшие учебные заведения.
Рособрнадзор уточнил, что подобного рода предостережения являются профилактическим мероприятием, которое направлено на своевременное устранение возможных нарушений и их недопущение в будущем.
"Проводить экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации имеют право только организации, осуществляющие образовательную деятельность, включенные в утвержденный Минобрнауки России перечень организаций, проводящих указанный экзамен", - заключили в ведомстве.
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