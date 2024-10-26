https://ria.ru/20241026/rosobrnadzor-1980209804.html

В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам

В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам - РИА Новости, 26.10.2024

В Рособрнадзоре прокомментировали ситуацию с предостережениями вузам

Объявление предостережений вузам РФ в области нарушения экзаменации мигрантов на знание русского языка является профилактическим мероприятием и не считается... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:58

2024-10-26T05:58

2024-10-26T05:58

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Объявление предостережений вузам РФ в области нарушения экзаменации мигрантов на знание русского языка является профилактическим мероприятием и не считается основанием для лишения организации лицензии, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Объявление предостережения в рамках осуществления федерального государственного надзора (надзора) за соблюдением обязательных требований к проведению указанного экзамена и выдачи иностранным гражданам сертификатов не является основанием для лишения организации ... лицензии", - говорится в сообщении. За два месяца Рособрнадзор минимум три раза выносил предупреждения российским университетам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному. Неоднократные замечания от ведомства получали Государственный институт русского языка им. Пушкина, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет и другие высшие учебные заведения. Рособрнадзор уточнил, что подобного рода предостережения являются профилактическим мероприятием, которое направлено на своевременное устранение возможных нарушений и их недопущение в будущем. "Проводить экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации имеют право только организации, осуществляющие образовательную деятельность, включенные в утвержденный Минобрнауки России перечень организаций, проводящих указанный экзамен", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241014/vuz-1977926388.html

https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет