https://ria.ru/20241026/rkk-1980216067.html
РКК готов к диалогу с украинским Красным Крестом
РКК готов к диалогу с украинским Красным Крестом - РИА Новости, 26.10.2024
РКК готов к диалогу с украинским Красным Крестом
Российский Красный Крест готов к диалогу с украинским Красным Крестом, но никакого взаимодействия на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:49
2024-10-26T07:49
2024-10-26T07:49
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест готов к диалогу с украинским Красным Крестом, но никакого взаимодействия на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "На данный момент взаимодействия с УКК нет. Но мы всегда выступали с очень понятной и простой позицией, что РКК открыт к взаимодействию с организациями, которые концентрируются на гуманитарных вопросах, действуют в интересах людей, деятельность которых соответствует основополагающим принципам и исходя из принципа равенства и взаимоуважения. С нашими коллегами из украинского Красного Креста у нас, конечно, есть вопросы, которые надо обсуждать. И в первую очередь - касательно воссоединения семейных связей. Пока такого диалога у нас нет, к сожалению, но мы к нему готовы", - сказал Савчук.
https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красный крест, красный полумесяц
В мире, Красный Крест, Красный полумесяц
РКК готов к диалогу с украинским Красным Крестом
Глава РКК Савчук заявил о готовности к диалогу с украинским Красным Крестом
ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест готов к диалогу с украинским Красным Крестом, но никакого взаимодействия на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"На данный момент взаимодействия с УКК нет. Но мы всегда выступали с очень понятной и простой позицией, что РКК открыт к взаимодействию с организациями, которые концентрируются на гуманитарных вопросах, действуют в интересах людей, деятельность которых соответствует основополагающим принципам и исходя из принципа равенства и взаимоуважения. С нашими коллегами из украинского Красного Креста у нас, конечно, есть вопросы, которые надо обсуждать. И в первую очередь - касательно воссоединения семейных связей. Пока такого диалога у нас нет, к сожалению, но мы к нему готовы", - сказал Савчук.