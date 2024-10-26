https://ria.ru/20241026/rkk-1980216067.html

РКК готов к диалогу с украинским Красным Крестом

РКК готов к диалогу с украинским Красным Крестом - РИА Новости, 26.10.2024

РКК готов к диалогу с украинским Красным Крестом

Российский Красный Крест готов к диалогу с украинским Красным Крестом, но никакого взаимодействия на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:49

2024-10-26T07:49

2024-10-26T07:49

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красный полумесяц

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест готов к диалогу с украинским Красным Крестом, но никакого взаимодействия на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "На данный момент взаимодействия с УКК нет. Но мы всегда выступали с очень понятной и простой позицией, что РКК открыт к взаимодействию с организациями, которые концентрируются на гуманитарных вопросах, действуют в интересах людей, деятельность которых соответствует основополагающим принципам и исходя из принципа равенства и взаимоуважения. С нашими коллегами из украинского Красного Креста у нас, конечно, есть вопросы, которые надо обсуждать. И в первую очередь - касательно воссоединения семейных связей. Пока такого диалога у нас нет, к сожалению, но мы к нему готовы", - сказал Савчук.

https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красный крест, красный полумесяц