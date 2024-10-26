https://ria.ru/20241026/rkk-1980213105.html

Председатель РКК рассказал об отношениях с другими национальными обществами

Председатель РКК рассказал об отношениях с другими национальными обществами - РИА Новости, 26.10.2024

Председатель РКК рассказал об отношениях с другими национальными обществами

Российскому Красному Кресту удалось сохранить хорошие отношения с другими национальными обществами, поскольку гуманитарные вопросы нужно отделять от вопросов... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:59

2024-10-26T06:59

2024-10-26T06:59

женева (город)

красный полумесяц

общество

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российскому Красному Кресту удалось сохранить хорошие отношения с другими национальными обществами, поскольку гуманитарные вопросы нужно отделять от вопросов геополитических, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "Нас не обходят стороной, с нами общаются… Чисто психологически, мы чувствуем себя очень комфортно (в Женеве – ред.)... Я бы не сказал, что здесь есть какие-то моменты, где мы чувствуем себя ущемленными в наших правах. И это, наверное, благодаря нашим общим основополагающим принципам, когда мы концентрируемся непосредственно на гуманитарных вопросах, вот вопросы политические не к нам. Мы очень надеемся, что такое отношение продолжится", - сказал он. Савчук уточнил, что РКК приезжает на генассамблею в Женеве представлять свое национальное общество, обсуждать гуманитарную ситуацию, представлять интересы своих волонтеров и сотрудников. "Мы являемся одним из старейших национальных обществ внутри федерации, нам 157 лет, у нас внутри накоплена огромная экспертиза, и опыт, и уважение других национальных обществ. Мы рассказываем и о той гуманитарной ситуации, которую мы видим, и участвуем в обсуждении путей решения гуманитарных ситуаций во многих точках мира", - отметил глава РКК. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – это крупнейшая гуманитарная сеть в мире, объединяющая национальные общества, которые оказывают помощь в чрезвычайных ситуациях, поддерживают уязвимые группы населения и продвигают гуманитарные принципы. Она работает в более чем 190 странах.

https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

https://ria.ru/20240810/liniya-1965345228.html

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

женева (город), красный полумесяц, общество