https://ria.ru/20241026/rkk-1980213105.html
Председатель РКК рассказал об отношениях с другими национальными обществами
Председатель РКК рассказал об отношениях с другими национальными обществами - РИА Новости, 26.10.2024
Председатель РКК рассказал об отношениях с другими национальными обществами
Российскому Красному Кресту удалось сохранить хорошие отношения с другими национальными обществами, поскольку гуманитарные вопросы нужно отделять от вопросов... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:59
2024-10-26T06:59
2024-10-26T06:59
женева (город)
красный полумесяц
общество
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российскому Красному Кресту удалось сохранить хорошие отношения с другими национальными обществами, поскольку гуманитарные вопросы нужно отделять от вопросов геополитических, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "Нас не обходят стороной, с нами общаются… Чисто психологически, мы чувствуем себя очень комфортно (в Женеве – ред.)... Я бы не сказал, что здесь есть какие-то моменты, где мы чувствуем себя ущемленными в наших правах. И это, наверное, благодаря нашим общим основополагающим принципам, когда мы концентрируемся непосредственно на гуманитарных вопросах, вот вопросы политические не к нам. Мы очень надеемся, что такое отношение продолжится", - сказал он. Савчук уточнил, что РКК приезжает на генассамблею в Женеве представлять свое национальное общество, обсуждать гуманитарную ситуацию, представлять интересы своих волонтеров и сотрудников. "Мы являемся одним из старейших национальных обществ внутри федерации, нам 157 лет, у нас внутри накоплена огромная экспертиза, и опыт, и уважение других национальных обществ. Мы рассказываем и о той гуманитарной ситуации, которую мы видим, и участвуем в обсуждении путей решения гуманитарных ситуаций во многих точках мира", - отметил глава РКК. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – это крупнейшая гуманитарная сеть в мире, объединяющая национальные общества, которые оказывают помощь в чрезвычайных ситуациях, поддерживают уязвимые группы населения и продвигают гуманитарные принципы. Она работает в более чем 190 странах.
https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html
https://ria.ru/20240810/liniya-1965345228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), красный полумесяц, общество
Женева (город), Красный полумесяц, Общество
Председатель РКК рассказал об отношениях с другими национальными обществами
Председатель РКК: организация сохранила хорошие отношения с другими обществами
ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российскому Красному Кресту удалось сохранить хорошие отношения с другими национальными обществами, поскольку гуманитарные вопросы нужно отделять от вопросов геополитических, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Нас не обходят стороной, с нами общаются… Чисто психологически, мы чувствуем себя очень комфортно (в Женеве
– ред.)... Я бы не сказал, что здесь есть какие-то моменты, где мы чувствуем себя ущемленными в наших правах. И это, наверное, благодаря нашим общим основополагающим принципам, когда мы концентрируемся непосредственно на гуманитарных вопросах, вот вопросы политические не к нам. Мы очень надеемся, что такое отношение продолжится", - сказал он.
Савчук уточнил, что РКК приезжает на генассамблею в Женеве представлять свое национальное общество, обсуждать гуманитарную ситуацию, представлять интересы своих волонтеров и сотрудников.
«
"Мы являемся одним из старейших национальных обществ внутри федерации, нам 157 лет, у нас внутри накоплена огромная экспертиза, и опыт, и уважение других национальных обществ. Мы рассказываем и о той гуманитарной ситуации, которую мы видим, и участвуем в обсуждении путей решения гуманитарных ситуаций во многих точках мира", - отметил глава РКК.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца – это крупнейшая гуманитарная сеть в мире, объединяющая национальные общества, которые оказывают помощь в чрезвычайных ситуациях, поддерживают уязвимые группы населения и продвигают гуманитарные принципы. Она работает в более чем 190 странах.