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В РКК рассказали о помощи людям после событий в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
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06:26 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/rkk-1980211037.html
В РКК рассказали о помощи людям после событий в Курской области
В РКК рассказали о помощи людям после событий в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
В РКК рассказали о помощи людям после событий в Курской области
Российский Красный Крест оказал психологическую помощь более чем 20 тысячам человек в России из-за ситуации в Курской области, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:26
2024-10-26T06:26
россия
курская область
дальний восток
владимир путин
валерий герасимов
ркк "энергия"
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест оказал психологическую помощь более чем 20 тысячам человек в России из-за ситуации в Курской области, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "Уже 20 тысяч человек получили такую помощь. Они получают ее и удаленно, по нашей горячей линии, и очно в ПВР, и в наших отделениях. К работе у нас только в Курской области привлечены 50 наших психологов, волонтеров-психологов, и они проводят мероприятия в ПВР с отдельным упором на детей. У нас есть команда специалистов, которые непосредственно занимаются с детьми с разрешения родителей", - сказал он. Савчук уточнил, что помощь от психологов на базе курского отделения получила больше шести тысяч человек, по федеральной горячей линии - более семи тысяч человек. Остальные люди получили помощь в других региональных отделениях РКК. "Обращения совершенно разные, и работа психологов с теми, кто не может найти своих близких, это вообще отдельный важный трек. Также любой человек может позвонить на федеральную горячую линию, если он почувствовал тревогу. Наша задача - помогать людям, и поэтому причины могут быть совершенно разные. Звонки идут из разных регионов, кто-то с Дальнего Востока, кто-то из Сибири, кто-то из северо-западной части нашей страны, кто-то из центральной части страны", - отметил глава РКК. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html
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россия, курская область, дальний восток, владимир путин, валерий герасимов, ркк "энергия", красный крест, красный полумесяц, общество
Россия, Курская область, Дальний Восток, Владимир Путин, Валерий Герасимов, РКК "Энергия", Красный Крест, Красный полумесяц, Общество
В РКК рассказали о помощи людям после событий в Курской области

После событий в Курской области 20 тысячам человек помогли психологи РКК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ
Сотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске общаются с жителями приграничных районов Курской области, пострадавшими в результате атаки ВСУ. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест оказал психологическую помощь более чем 20 тысячам человек в России из-за ситуации в Курской области, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Уже 20 тысяч человек получили такую помощь. Они получают ее и удаленно, по нашей горячей линии, и очно в ПВР, и в наших отделениях. К работе у нас только в Курской области привлечены 50 наших психологов, волонтеров-психологов, и они проводят мероприятия в ПВР с отдельным упором на детей. У нас есть команда специалистов, которые непосредственно занимаются с детьми с разрешения родителей", - сказал он.
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Савчук уточнил, что помощь от психологов на базе курского отделения получила больше шести тысяч человек, по федеральной горячей линии - более семи тысяч человек. Остальные люди получили помощь в других региональных отделениях РКК.
"Обращения совершенно разные, и работа психологов с теми, кто не может найти своих близких, это вообще отдельный важный трек. Также любой человек может позвонить на федеральную горячую линию, если он почувствовал тревогу. Наша задача - помогать людям, и поэтому причины могут быть совершенно разные. Звонки идут из разных регионов, кто-то с Дальнего Востока, кто-то из Сибири, кто-то из северо-западной части нашей страны, кто-то из центральной части страны", - отметил глава РКК.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьДальний ВостокВладимир ПутинВалерий ГерасимовРКК "Энергия"Красный КрестКрасный полумесяцОбщество
 
 
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