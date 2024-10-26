В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область
РКК доставил в Курскую область 382 тонны гуманитарной помощи с 7 августа
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского краяГуманитарная помощь для жителей Курской области
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
Гуманитарная помощь для жителей Курской области. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест оказал помощь примерно 96 тысячам человек в Курской области с 7 августа и доставил 382 тонны гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Общее количество благополучателей по Курской области – 96 тысяч человек. К примеру, аптечную ваучерную поддержку на сумму 3 тысячи рублей получили более 24 тысяч человек, большое количество человек получило помощь психологов, 60 тысяч человек получили гуманитарные наборы", - сказал он.
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Савчук подчеркнул, что РКК доставил в Курскую область 382 тонны гуманитарной помощи для раздачи, а также 700 единиц бытовой техники в пункты временного размещения - чайники, холодильники, микроволновки, стиральные машины и телевизоры.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
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