https://ria.ru/20241026/rkk-1980207526.html

В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область

В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область - РИА Новости, 26.10.2024

В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область

Российский Красный Крест оказал помощь примерно 96 тысячам человек в Курской области с 7 августа и доставил 382 тонны гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T05:16

2024-10-26T05:16

2024-10-26T05:16

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

ркк "энергия"

красный крест

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест оказал помощь примерно 96 тысячам человек в Курской области с 7 августа и доставил 382 тонны гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "Общее количество благополучателей по Курской области – 96 тысяч человек. К примеру, аптечную ваучерную поддержку на сумму 3 тысячи рублей получили более 24 тысяч человек, большое количество человек получило помощь психологов, 60 тысяч человек получили гуманитарные наборы", - сказал он. Савчук подчеркнул, что РКК доставил в Курскую область 382 тонны гуманитарной помощи для раздачи, а также 700 единиц бытовой техники в пункты временного размещения - чайники, холодильники, микроволновки, стиральные машины и телевизоры. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

https://ria.ru/20240919/mkkk-1973551711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, ркк "энергия", красный крест, красный полумесяц