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В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область - РИА Новости, 26.10.2024
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05:16 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/rkk-1980207526.html
В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область
В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область - РИА Новости, 26.10.2024
В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область
Российский Красный Крест оказал помощь примерно 96 тысячам человек в Курской области с 7 августа и доставил 382 тонны гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T05:16
2024-10-26T05:16
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
ркк "энергия"
красный крест
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест оказал помощь примерно 96 тысячам человек в Курской области с 7 августа и доставил 382 тонны гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "Общее количество благополучателей по Курской области – 96 тысяч человек. К примеру, аптечную ваучерную поддержку на сумму 3 тысячи рублей получили более 24 тысяч человек, большое количество человек получило помощь психологов, 60 тысяч человек получили гуманитарные наборы", - сказал он. Савчук подчеркнул, что РКК доставил в Курскую область 382 тонны гуманитарной помощи для раздачи, а также 700 единиц бытовой техники в пункты временного размещения - чайники, холодильники, микроволновки, стиральные машины и телевизоры. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, ркк "энергия", красный крест, красный полумесяц
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, РКК "Энергия", Красный Крест, Красный полумесяц
В РКК рассказали, сколько помощи доставили в Курскую область

РКК доставил в Курскую область 382 тонны гуманитарной помощи с 7 августа

© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского краяГуманитарная помощь для жителей Курской области
Гуманитарная помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Алтайского края
Гуманитарная помощь для жителей Курской области. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест оказал помощь примерно 96 тысячам человек в Курской области с 7 августа и доставил 382 тонны гуманитарной помощи, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"Общее количество благополучателей по Курской области – 96 тысяч человек. К примеру, аптечную ваучерную поддержку на сумму 3 тысячи рублей получили более 24 тысяч человек, большое количество человек получило помощь психологов, 60 тысяч человек получили гуманитарные наборы", - сказал он.
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Савчук подчеркнул, что РКК доставил в Курскую область 382 тонны гуманитарной помощи для раздачи, а также 700 единиц бытовой техники в пункты временного размещения - чайники, холодильники, микроволновки, стиральные машины и телевизоры.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовРКК "Энергия"Красный КрестКрасный полумесяц
 
 
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