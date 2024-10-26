https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

РКК нашел более тысячи пропавших без вести в Курской области человек

РКК нашел более тысячи пропавших без вести в Курской области человек - РИА Новости, 26.10.2024

РКК нашел более тысячи пропавших без вести в Курской области человек

Российский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:37

2024-10-26T04:37

2024-10-26T06:25

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

красный крест

красный полумесяц

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тысячи заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "На данный момент у нас 5 600 обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек. Этот процесс идет постоянно, мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тысяч человек. Мы сверяемся с пунктами временного размещения, с другими НКО, с медицинскими организациями… На нашем сайте есть форма, которую можно заполнить для запроса, и есть телефон горячей линии 8 800 250 26 29", — сказал он. Савчук добавил, что воссоединение семейных связей является очень важным направлением работы РКК, поскольку эта тема очень чувствительна для людей. Организация занимается этим с 2022 года. "В связи с событиями в Курской области понятно, что эта деятельность интенсифицировалась, потому что поступает огромное количество обращений к нам по поводу того, куда можно обратиться, как найти своего родственника, когда мы его найдем и так далее", — подчеркнул глава РКК. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241025/evakuatsiya-1980177678.html

https://ria.ru/20240924/mkkk-1974436732.html

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брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, красный крест, красный полумесяц, международный комитет красного креста (мккк), гуманитарная помощь