https://ria.ru/20241026/rabotorgovlya-1980275863.html

Страны Содружества наций призвали обсудить последствия работорговли

Страны Содружества наций призвали обсудить последствия работорговли - РИА Новости, 26.10.2024

Страны Содружества наций призвали обсудить последствия работорговли

Главы правительств стран Содружества наций, в которое входит Великобритания, заявили, что пришло время для правдивого разговора о последствиях работорговли и... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:49

2024-10-26T17:49

2024-10-26T17:49

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самоа

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содружество

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Главы правительств стран Содружества наций, в которое входит Великобритания, заявили, что пришло время для правдивого разговора о последствиях работорговли и репарационном правосудии, соответствующее коммюнике опубликовано на сайте объединения. Встреча глав правительств стран Содружества наций проходила на Самоа с 21 по 26 октября, на этом фоне актуализировался вопрос ущерба от работорговли, происходившей в прошлом, и его возмещения. В понедельник в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявили, что Лондон не собирается выплачивать репарации или приносить извинения за работорговлю. Позднее на Даунинг-стрит также отвергли идею предоставления неденежных репараций. "Главы (правительств стран Содружества - ред.), отмечая призывы к обсуждению вопроса о репарационном правосудии в отношении трансатлантической торговли (рабами – ред.)… и признавая важность этого вопроса для стран - членов Содружества… согласились, что пришло время для содержательного, правдивого и уважительного разговора на пути к формированию общего будущего, основанного на справедливости. Главы далее согласились продолжать играть активную роль в проведении подобных всеобъемлющих дискуссий для решения проблемы негативных последствий (работорговли – ред.)", - говорится в коммюнике по итогам встречи на Самоа. При этом на итоговой пресс-конференции саммита Стармер заявил, что ни на одной из дискуссий саммита вопрос о деньгах не поднимался. Содружество наций - это объединение 56 независимых государств, в которое входят Великобритания, почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также ряд других стран. Главой Содружества является британский монарх.

https://ria.ru/20241015/maduro-1978056886.html

https://ria.ru/20230805/ukraina-1887744481.html

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в мире, великобритания, самоа, лондон, кир стармер, содружество наций, содружество