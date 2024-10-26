Страны Содружества наций призвали обсудить последствия работорговли
Главы стран Содружества наций призвали к разговору о последствиях работорговли
© AP PhotoСборщицы хлопка в штате Алабама, США
© AP Photo
Сборщицы хлопка в штате Алабама, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Главы правительств стран Содружества наций, в которое входит Великобритания, заявили, что пришло время для правдивого разговора о последствиях работорговли и репарационном правосудии, соответствующее коммюнике опубликовано на сайте объединения.
Встреча глав правительств стран Содружества наций проходила на Самоа с 21 по 26 октября, на этом фоне актуализировался вопрос ущерба от работорговли, происходившей в прошлом, и его возмещения. В понедельник в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявили, что Лондон не собирается выплачивать репарации или приносить извинения за работорговлю. Позднее на Даунинг-стрит также отвергли идею предоставления неденежных репараций.
Венесуэла потребует от Испании репарации за рабство
15 октября, 04:29
"Главы (правительств стран Содружества - ред.), отмечая призывы к обсуждению вопроса о репарационном правосудии в отношении трансатлантической торговли (рабами – ред.)… и признавая важность этого вопроса для стран - членов Содружества… согласились, что пришло время для содержательного, правдивого и уважительного разговора на пути к формированию общего будущего, основанного на справедливости. Главы далее согласились продолжать играть активную роль в проведении подобных всеобъемлющих дискуссий для решения проблемы негативных последствий (работорговли – ред.)", - говорится в коммюнике по итогам встречи на Самоа.
При этом на итоговой пресс-конференции саммита Стармер заявил, что ни на одной из дискуссий саммита вопрос о деньгах не поднимался.
Содружество наций - это объединение 56 независимых государств, в которое входят Великобритания, почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также ряд других стран. Главой Содружества является британский монарх.
От рабства до "черной трансплантологии". Как Украина торгует людьми
5 августа 2023, 08:00