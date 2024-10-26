https://ria.ru/20241026/pvo-1980272110.html

Над Липецкой областью сбили четыре украинских беспилотника

Над Липецкой областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 26.10.2024

Над Липецкой областью сбили четыре украинских беспилотника

Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:09

2024-10-26T17:09

2024-10-26T17:17

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954252256_0:71:3246:1897_1920x0_80_0_0_1493214baff9604368150dc2abc5804c.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ."С 14.50 до 15.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241026/gusev-1980266539.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, россия