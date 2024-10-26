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Над Липецкой областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 26.10.2024 (обновлено: 17:17 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/pvo-1980272110.html
Над Липецкой областью сбили четыре украинских беспилотника
Над Липецкой областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 26.10.2024
Над Липецкой областью сбили четыре украинских беспилотника
Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:09
2024-10-26T17:17
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ."С 14.50 до 15.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241026/gusev-1980266539.html
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липецкая область, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия
Над Липецкой областью сбили четыре украинских беспилотника

ПВО сбила четыре украинских БПЛА над территорией Липецкой области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ.
"С 14.50 до 15.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьРоссия
 
 
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