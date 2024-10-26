https://ria.ru/20241026/pushilin-1980287132.html
Пушилин рассказал об отсутствии света и воды в освобожденном Украинске
Пушилин рассказал об отсутствии света и воды в освобожденном Украинске - РИА Новости, 26.10.2024
Пушилин рассказал об отсутствии света и воды в освобожденном Украинске
Жители освобожденного в конце сентября Украинска рассказали главе ДНР Денису Пушилину, что электричества и воды в их городе не было с 2022 года. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T19:36
2024-10-26T19:36
2024-10-26T19:37
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Жители освобожденного в конце сентября Украинска рассказали главе ДНР Денису Пушилину, что электричества и воды в их городе не было с 2022 года. Пушилин побывал в освобожденном городе. В своем Telegram-канале он выложил соответствующие видеокадры. "Да еще при Украине (не стало электричества в городе - ред.). Воды тоже долго нет. С 2022 года", - рассказал один из оставшихся в городе жителей. Как уточнил глава ДНР, местным жителям доставят необходимые продукты и бензин для генераторов. "Люди сейчас живут в подвалах. Там, где я был, находятся человек 25. В целом по городу гораздо больше гражданских лиц. Позже будем их вывозить, как станет чуть безопаснее. А пока доставим им необходимые продукты и бензин для генераторов", - рассказал Пушилин. Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Украинск 26 сентября.
https://ria.ru/20241026/pushilin-1980285740.html
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жкх, донецкая народная республика, украина, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об отсутствии света и воды в освобожденном Украинске
Глава ДНР Пушилин: света и воды в освобожденном Украинске не было с 2022 года