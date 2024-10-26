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Клиентами ПСБ в новых регионах стали 100 тысяч юридических лиц - РИА Новости, 26.10.2024
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22:36 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/psb-1980303387.html
Клиентами ПСБ в новых регионах стали 100 тысяч юридических лиц
Клиентами ПСБ в новых регионах стали 100 тысяч юридических лиц - РИА Новости, 26.10.2024
Клиентами ПСБ в новых регионах стали 100 тысяч юридических лиц
Сто тысяч предпринимателей и компаний Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стали клиентами ПСБ, который в 2022 году... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:36
2024-10-26T22:36
экономика
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сто тысяч предпринимателей и компаний Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стали клиентами ПСБ, который в 2022 году приступил к работе в новых субъектах Российской Федерации, сообщает пресс-служба банка. "Для нас это не просто цифры, а большой показатель доверия реального бизнеса. За последние два года мы преодолели множество вызовов, чтобы построить инфраструктуру и обеспечить жителей новых субъектов привычными для нас банковскими сервисами. &lt;…&gt;", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока малого бизнеса ПСБ Ирины Жимериной. Команда ПСБ выстроила для предприятий МСП новых субъектов инфраструктуру и сервис, которые позволяют вне зависимости от места, где они ведут свой бизнес, иметь доступ ко всем банковским продуктам - как в отделениях банка, так и в удаленном формате. "&lt;…&gt; Мы благодарны нашим клиентами - небольшим предприятиям, крупным производствам и организациям за доверие и партнерство. Цифры говорят сами за себя – наши клиенты открыли в банке свыше 105 тысяч счетов, оформили 95 тысяч корпоративных карт, подключили 56 тысяч терминалов. &lt;…&gt;", - добавила Жимерина.
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экономика, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область
Экономика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область

Клиентами ПСБ в новых регионах стали 100 тысяч юридических лиц

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкОтделение банка ПСБ в Мариуполе
Отделение банка ПСБ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Александр Иванов
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Отделение банка ПСБ в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сто тысяч предпринимателей и компаний Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стали клиентами ПСБ, который в 2022 году приступил к работе в новых субъектах Российской Федерации, сообщает пресс-служба банка.
"Для нас это не просто цифры, а большой показатель доверия реального бизнеса. За последние два года мы преодолели множество вызовов, чтобы построить инфраструктуру и обеспечить жителей новых субъектов привычными для нас банковскими сервисами. <…>", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока малого бизнеса ПСБ Ирины Жимериной.
Команда ПСБ выстроила для предприятий МСП новых субъектов инфраструктуру и сервис, которые позволяют вне зависимости от места, где они ведут свой бизнес, иметь доступ ко всем банковским продуктам - как в отделениях банка, так и в удаленном формате.
"<…> Мы благодарны нашим клиентами - небольшим предприятиям, крупным производствам и организациям за доверие и партнерство. Цифры говорят сами за себя – наши клиенты открыли в банке свыше 105 тысяч счетов, оформили 95 тысяч корпоративных карт, подключили 56 тысяч терминалов. <…>", - добавила Жимерина.
 
ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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