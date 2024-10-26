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В Тюменской области внедряют технологии бережливого производства - РИА Новости, 26.10.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:13 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/proizvodstvo-1980272646.html
В Тюменской области внедряют технологии бережливого производства
В Тюменской области внедряют технологии бережливого производства - РИА Новости, 26.10.2024
В Тюменской области внедряют технологии бережливого производства
Использование технологий бережливого производства на предприятиях и в организациях позволяет получить серьезный экономический эффект, губернатор Тюменской... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:13
2024-10-26T17:13
тюменская область
тюменская область
александр моор
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Использование технологий бережливого производства на предприятиях и в организациях позволяет получить серьезный экономический эффект, губернатор Тюменской области поставил задачу правительству системно подойти к их внедрению в регионе. В Тюменской области с 2021 года при экспертной поддержке Госкорпорации "Росатом" реализуется проект "Эффективный регион", в рамках него прошли обучение более тысячи сотрудников из семидесяти семи учреждений, завершено восемьдесят семь проектов бережливого производства, еще шестьдесят реализуются. "Технологии бережливого производства необходимо внедрять на системной основе – это позволит получить серьезный экономический эффект. Такую задачу поставил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги презентации успешных практик бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион", - указано на сайте облправительства. Отмечается, что губернатору представили восемь проектов, реализованных в сферах здравоохранения, образования, культуры, муниципального управления, соцзащиты и ветеринарии. Так, Тюменская авиабаза благодаря участию в проекте "Эффективный регион" значительно сократила время реагирования на лесные пожары. По данным службы, уже в этом сезоне все возгорания ликвидировались в течение суток. Федеральный норматив прибытия для идентификации точки возгорания – 180 минут, тюменцы сократили этот срок до 120 минут. В планах – уменьшить показатель до 80 минут. Ознакомившись с успешными практиками, губернатор отметил, что в условиях очень ограниченных кадровых и финансовых ресурсов, которые являются вызовом не только для органов госвласти, но и для всех отраслей экономики, повышение производительности труда – единственный способ быть более эффективными.
https://ria.ru/20241026/kuban-1980197767.html
https://ria.ru/20240930/zdorove-1975574648.html
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тюменская область, александр моор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Тюменской области внедряют технологии бережливого производства

В Тюменской области внедряют технологии бережливого производства на предприятиях

© iStock.com / shironosovРабочие в цехе промышленного предприятия
Рабочие в цехе промышленного предприятия - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© iStock.com / shironosov
Рабочие в цехе промышленного предприятия. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. Использование технологий бережливого производства на предприятиях и в организациях позволяет получить серьезный экономический эффект, губернатор Тюменской области поставил задачу правительству системно подойти к их внедрению в регионе.
В Тюменской области с 2021 года при экспертной поддержке Госкорпорации "Росатом" реализуется проект "Эффективный регион", в рамках него прошли обучение более тысячи сотрудников из семидесяти семи учреждений, завершено восемьдесят семь проектов бережливого производства, еще шестьдесят реализуются.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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"Технологии бережливого производства необходимо внедрять на системной основе – это позволит получить серьезный экономический эффект. Такую задачу поставил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги презентации успешных практик бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион", - указано на сайте облправительства.
Отмечается, что губернатору представили восемь проектов, реализованных в сферах здравоохранения, образования, культуры, муниципального управления, соцзащиты и ветеринарии. Так, Тюменская авиабаза благодаря участию в проекте "Эффективный регион" значительно сократила время реагирования на лесные пожары. По данным службы, уже в этом сезоне все возгорания ликвидировались в течение суток. Федеральный норматив прибытия для идентификации точки возгорания – 180 минут, тюменцы сократили этот срок до 120 минут. В планах – уменьшить показатель до 80 минут.
Ознакомившись с успешными практиками, губернатор отметил, что в условиях очень ограниченных кадровых и финансовых ресурсов, которые являются вызовом не только для органов госвласти, но и для всех отраслей экономики, повышение производительности труда – единственный способ быть более эффективными.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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