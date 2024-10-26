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Дело возбудили после пожаров в челябинском Коркино - РИА Новости, 26.10.2024
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07:47 26.10.2024 (обновлено: 10:14 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/pozhary-1980215869.html
Дело возбудили после пожаров в челябинском Коркино
Дело возбудили после пожаров в челябинском Коркино - РИА Новости, 26.10.2024
Дело возбудили после пожаров в челябинском Коркино
Полиция возбудила уголовное дело после возгорания частного дома и автомобиля в Коркино Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:47
2024-10-26T10:14
происшествия
коркино
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после возгорания частного дома и автомобиля в Коркино Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Как сообщалось, вечером 25 октября в Коркино горел жилой дом и автомобиль. Местные СМИ сообщали, что они принадлежат цыганской диаспоре. "Следствием отдела МВД России "Коркинский" по факту поджогов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества")", — говорится в сообщении. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного полицейского главка и районного отдела полиции. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на два месяца. В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на два месяца. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области. Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоры. Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html
https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html
https://ria.ru/20241024/ubiystvo-1979803345.html
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происшествия, коркино, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино
Дело возбудили после пожаров в челябинском Коркино

Дело возбудили после пожаров в челябинском Коркино, где убили женщину-таксиста

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после возгорания частного дома и автомобиля в Коркино Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Как сообщалось, вечером 25 октября в Коркино горел жилой дом и автомобиль. Местные СМИ сообщали, что они принадлежат цыганской диаспоре.
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"Следствием отдела МВД России "Коркинский" по факту поджогов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества")", — говорится в сообщении.
Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что по уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников областного полицейского главка и районного отдела полиции.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на два месяца.
В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на два месяца.
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По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоры. Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
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ПроисшествияКоркиноРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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