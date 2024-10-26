https://ria.ru/20241026/pozhar-1980278644.html

Пожар в московском автосервисе локализовали

Пожар в московском автосервисе локализовали - РИА Новости, 26.10.2024

Пожар в московском автосервисе локализовали

Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы локализован на 20 квадратных метрах, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:13

2024-10-26T18:13

2024-10-26T18:13

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

убийство женщины-таксиста в коркино

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы локализован на 20 квадратных метрах, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Пожар локализован на 20 квадратах", - говорится в сообщении. Также ведомство добавило, что двух человек спасли - их обнаружили в смежных с автосервисом помещениях. Ранее ведомство информировало, что пожарные МЧС РФ тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы.

https://ria.ru/20240918/pozhar-1973300599.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), убийство женщины-таксиста в коркино