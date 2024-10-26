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Пожар в московском автосервисе локализовали
Пожар в московском автосервисе локализовали - РИА Новости, 26.10.2024
Пожар в московском автосервисе локализовали
Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы локализован на 20 квадратных метрах, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:13
2024-10-26T18:13
2024-10-26T18:13
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
убийство женщины-таксиста в коркино
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы локализован на 20 квадратных метрах, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Пожар локализован на 20 квадратах", - говорится в сообщении. Также ведомство добавило, что двух человек спасли - их обнаружили в смежных с автосервисом помещениях. Ранее ведомство информировало, что пожарные МЧС РФ тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Убийство женщины-таксиста в Коркино
Пожар в московском автосервисе локализовали
МЧС сообщило о локализации пожара в автосервисе на северо-западе Москвы