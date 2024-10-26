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На складе в Орловской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.10.2024
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10:30 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/pozhar-1980232622.html
На складе в Орловской области ликвидировали открытое горение
На складе в Орловской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.10.2024
На складе в Орловской области ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Орловской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:30
2024-10-26T10:30
происшествия
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Орловской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что склад с зерном горит в Орловской области на площади 1000 квадратных метров, на месте работают 18 сотрудников и 6 единиц техники. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Орловской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что предварительная причина пожара - короткое замыкание.
https://ria.ru/20241026/pozhar-1980212034.html
https://ria.ru/20241025/mchs-1980179960.html
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происшествия, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе в Орловской области ликвидировали открытое горение

На складе с зерном в Орловской области ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Орловской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что склад с зерном горит в Орловской области на площади 1000 квадратных метров, на месте работают 18 сотрудников и 6 единиц техники.
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"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Орловской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительная причина пожара - короткое замыкание.
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ПроисшествияОрловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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