https://ria.ru/20241026/pozhar-1980232622.html

На складе в Орловской области ликвидировали открытое горение

На складе в Орловской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.10.2024

На складе в Орловской области ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Орловской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:30

2024-10-26T10:30

2024-10-26T10:30

происшествия

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Орловской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что склад с зерном горит в Орловской области на площади 1000 квадратных метров, на месте работают 18 сотрудников и 6 единиц техники. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Орловской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что предварительная причина пожара - короткое замыкание.

https://ria.ru/20241026/pozhar-1980212034.html

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орловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)