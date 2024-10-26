https://ria.ru/20241026/pozhar-1980231113.html

В Орловской области загорелся склад с зерном

В Орловской области загорелся склад с зерном - РИА Новости, 26.10.2024

В Орловской области загорелся склад с зерном

Склад с зерном горит в Орловской области на площади 1000 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:09

2024-10-26T10:09

2024-10-26T10:12

орловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Склад с зерном горит в Орловской области на площади 1000 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Орловской области сотрудники МЧС России тушат склад с зерном. В поселке Залегощь огонь охватил помещение на хлебоприемном предприятии на 1000 квадратах. На месте работают 18 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что к месту следуют дополнительные силы.

https://ria.ru/20241026/pozhar-1980212034.html

орловская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия