https://ria.ru/20241026/pozhar-1980231113.html
В Орловской области загорелся склад с зерном
В Орловской области загорелся склад с зерном - РИА Новости, 26.10.2024
В Орловской области загорелся склад с зерном
Склад с зерном горит в Орловской области на площади 1000 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:09
2024-10-26T10:09
2024-10-26T10:12
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Склад с зерном горит в Орловской области на площади 1000 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Орловской области сотрудники МЧС России тушат склад с зерном. В поселке Залегощь огонь охватил помещение на хлебоприемном предприятии на 1000 квадратах. На месте работают 18 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.Отмечается, что к месту следуют дополнительные силы.
https://ria.ru/20241026/pozhar-1980212034.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Орловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Орловской области загорелся склад с зерном
В Орловской области загорелся склад с зерном на тысяче квадратных метров