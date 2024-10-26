https://ria.ru/20241026/pozhar-1980212034.html

В Хабаровске потушили пожар в гостинице

В Хабаровске потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 26.10.2024

В Хабаровске потушили пожар в гостинице

Пожар в Хабаровске, где горела гостиница, полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:38

2024-10-26T06:38

2024-10-26T08:32

происшествия

хабаровск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожар в Хабаровске, где горела гостиница, полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожар в Хабаровске полностью потушен", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Кроме того, при пожаре в трехэтажной гостинице была частично обрушена крыша. Были спасены пять человек, троих госпитализировали.

https://ria.ru/20241022/pozhar-1979246644.html

хабаровск

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Пожар в хабаровской гостинице Пожар произошел в хабаровской гостинице на 200 "квадратах", спасены пять человек, троих госпитализировали, сообщило МЧС 2024-10-26T06:38 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)