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В Хабаровске потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 26.10.2024
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06:38 26.10.2024 (обновлено: 08:32 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/pozhar-1980212034.html
В Хабаровске потушили пожар в гостинице
В Хабаровске потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 26.10.2024
В Хабаровске потушили пожар в гостинице
Пожар в Хабаровске, где горела гостиница, полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:38
2024-10-26T08:32
происшествия
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожар в Хабаровске, где горела гостиница, полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожар в Хабаровске полностью потушен", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Кроме того, при пожаре в трехэтажной гостинице была частично обрушена крыша. Были спасены пять человек, троих госпитализировали.
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хабаровск
россия
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Пожар в хабаровской гостинице
Пожар произошел в хабаровской гостинице на 200 "квадратах", спасены пять человек, троих госпитализировали, сообщило МЧС
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происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске потушили пожар в гостинице

МЧС: пожар в гостинице в Хабаровске, где горела гостиница, полностью потушен

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожар в Хабаровске, где горела гостиница, полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Пожар в Хабаровске полностью потушен", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Кроме того, при пожаре в трехэтажной гостинице была частично обрушена крыша. Были спасены пять человек, троих госпитализировали.
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ПроисшествияХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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