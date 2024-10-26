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В челябинском Коркино, где была убита женщина, вспыхнул пожар - РИА Новости, 26.10.2024
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06:34 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/pozhar-1980211719.html
В челябинском Коркино, где была убита женщина, вспыхнул пожар
В челябинском Коркино, где была убита женщина, вспыхнул пожар - РИА Новости, 26.10.2024
В челябинском Коркино, где была убита женщина, вспыхнул пожар
Частный дом и автомобиль загорелись вечером в пятницу в Коркино Челябинской области, полиция устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила в субботу... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:34
2024-10-26T06:34
коркино
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Частный дом и автомобиль загорелись вечером в пятницу в Коркино Челябинской области, полиция устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по региону. "Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении. Сотрудниками оперативных служб проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента, также к работе привлечены эксперты-криминалисты, отмечает полиция. Местные СМИ сообщают, что, предварительно, дом и автомобиль принадлежат цыганской диаспоре. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца. В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области. Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоры. Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html
https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html
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коркино, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино, происшествия
Коркино, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино, Происшествия
В челябинском Коркино, где была убита женщина, вспыхнул пожар

Частный дом и автомобиль загорелись в Коркино, где была убита женщина-таксист

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Частный дом и автомобиль загорелись вечером в пятницу в Коркино Челябинской области, полиция устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Вечером 25 октября в органы внутренних дел поступило сообщение, что в городе Коркино произошло возгорание частного дома и автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские, которые в настоящее время устанавливают обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.
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Сотрудниками оперативных служб проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев инцидента, также к работе привлечены эксперты-криминалисты, отмечает полиция.
Местные СМИ сообщают, что, предварительно, дом и автомобиль принадлежат цыганской диаспоре.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца.
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В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоры.
Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
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КоркиноЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Убийство женщины-таксиста в КоркиноПроисшествия
 
 
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