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В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице - РИА Новости, 26.10.2024
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02:51 26.10.2024 (обновлено: 02:52 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/pozhar-1980201228.html
В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице
В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице - РИА Новости, 26.10.2024
В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице
Открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:51
2024-10-26T02:52
происшествия
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на пожаре в Хабаровске ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Кроме того, при пожаре в трехэтажной гостинице была частично обрушена крыша. Были спасены пять человек, троих госпитализировали.
https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html
хабаровск
россия
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происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице

МЧС: открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировали

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Открытое горение на пожаре в Хабаровске ликвидировано", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Кроме того, при пожаре в трехэтажной гостинице была частично обрушена крыша. Были спасены пять человек, троих госпитализировали.
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3 октября, 07:13
 
ПроисшествияХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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