https://ria.ru/20241026/pozhar-1980201228.html

В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице

В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице - РИА Новости, 26.10.2024

В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице

Открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:51

2024-10-26T02:51

2024-10-26T02:52

происшествия

хабаровск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на пожаре в Хабаровске ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Кроме того, при пожаре в трехэтажной гостинице была частично обрушена крыша. Были спасены пять человек, троих госпитализировали.

https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html

хабаровск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)