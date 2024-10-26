https://ria.ru/20241026/pozhar-1980201228.html
В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице
В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице - РИА Новости, 26.10.2024
В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице
Открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:51
2024-10-26T02:51
2024-10-26T02:52
происшествия
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на пожаре в Хабаровске ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Кроме того, при пожаре в трехэтажной гостинице была частично обрушена крыша. Были спасены пять человек, троих госпитализировали.
https://ria.ru/20241003/khabarovsk-1976075203.html
хабаровск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске ликвидировали открытое горение в гостинице
МЧС: открытое горение в гостинице в Хабаровске ликвидировали