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При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли
При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли - РИА Новости, 26.10.2024
При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли
Пожар произошел в хабаровской гостинице на 200 "квадратах", спасены пять человек, трех госпитализировали, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:11
2024-10-26T01:11
2024-10-26T01:34
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожар произошел в хабаровской гостинице на 200 "квадратах", спасены пять человек, трех госпитализировали, сообщила пресс-служба МЧС России. "Хабаровские огнеборцы МЧС России спасли на пожаре пять человек. Загорелась крыша трехэтажной гостиницы. Шесть человек вышли из здания самостоятельно, пять вывели сотрудники МЧС России в спасустройствах. Трем постояльцам потребовалась госпитализация", — говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что пожар на 200 "квадратах" тушат 20 специалистов и семь единиц техники.
https://ria.ru/20241002/moskva-1976054222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли
При пожаре в хабаровской гостинице спасли пять человек, троих госпитализировали