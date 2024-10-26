https://ria.ru/20241026/pozhar-1980196570.html

При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли

При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли - РИА Новости, 26.10.2024

При пожаре в хабаровской гостинице пострадали три человека, пятерых спасли

Пожар произошел в хабаровской гостинице на 200 "квадратах", спасены пять человек, трех госпитализировали, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T01:11

2024-10-26T01:11

2024-10-26T01:34

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожар произошел в хабаровской гостинице на 200 "квадратах", спасены пять человек, трех госпитализировали, сообщила пресс-служба МЧС России. "Хабаровские огнеборцы МЧС России спасли на пожаре пять человек. Загорелась крыша трехэтажной гостиницы. Шесть человек вышли из здания самостоятельно, пять вывели сотрудники МЧС России в спасустройствах. Трем постояльцам потребовалась госпитализация", — говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что пожар на 200 "квадратах" тушат 20 специалистов и семь единиц техники.

https://ria.ru/20241002/moskva-1976054222.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)