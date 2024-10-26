https://ria.ru/20241026/postradavshie-1980233654.html
При обстреле Херсонской области пострадали два человека
При обстреле Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 26.10.2024
При обстреле Херсонской области пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате украинского обстрела населенных пунктов Алешки и Каховка Херсонской области, всего за сутки украинская армия... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:49
2024-10-26T10:49
2024-10-26T10:49
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 26 окт - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате украинского обстрела населенных пунктов Алешки и Каховка Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью Херсонской области 45 артиллерийских ударов, обстрелам при этом подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В Алешках при обстреле ВСУ жилого сектора мирный житель получил ранения, также в Каховке один мирный житель получил осколочное ранение левой лучевой запястной кости, лицевой части. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Малокаховка, Алешки, Васильевка, Софиевка, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Корсунка.
https://ria.ru/20240504/obstrely-1943809747.html
каховка
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадали два человека
При обстреле Алешек и Каховки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
ГЕНИЧЕСК, 26 окт - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате украинского обстрела населенных пунктов Алешки и Каховка Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью Херсонской области 45 артиллерийских ударов, обстрелам при этом подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В Алешках при обстреле ВСУ жилого сектора мирный житель получил ранения, также в Каховке
один мирный житель получил осколочное ранение левой лучевой запястной кости, лицевой части. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 29 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Днепряны, Малокаховка, Алешки, Васильевка, Софиевка, Новая Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Корсунка.