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Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО - РИА Новости, 26.10.2024
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09:36 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/poperechnyj-1980227651.html
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО - РИА Новости, 26.10.2024
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО
Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:36
2024-10-26T09:36
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Судом установлено, что по поступившим в Минюст России из Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций сведениям следует, что Поперечный Данила Алексеевич*… уехал в связи с проведением СВО на Украине", - говорится в сообщении. В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций из США и Ирландии.* Лицо, признанное иноагентом в России
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россия, сша, ирландия, происшествия
Россия, США, Ирландия, Происшествия
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО

Признанный иноагентом комик Поперечный уехал из России после начала СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный (признан иноагентом)
Видеоблогер Данила Поперечный (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный (признан иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Судом установлено, что по поступившим в Минюст России из Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций сведениям следует, что Поперечный Данила Алексеевич*… уехал в связи с проведением СВО на Украине", - говорится в сообщении.
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В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций из США и Ирландии.
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