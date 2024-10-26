https://ria.ru/20241026/poperechnyj-1980227651.html
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО - РИА Новости, 26.10.2024
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО
Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:36
2024-10-26T09:36
2024-10-26T09:36
россия
сша
ирландия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_442d1a7423fd930442291c0d606ef229.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Судом установлено, что по поступившим в Минюст России из Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций сведениям следует, что Поперечный Данила Алексеевич*… уехал в связи с проведением СВО на Украине", - говорится в сообщении. В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций из США и Ирландии.* Лицо, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20241024/deputat-1979831561.html
https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html
россия
сша
ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_192:0:2464:1704_1920x0_80_0_0_ec4371fc26f4de57060691d8841cdb3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ирландия, происшествия
Россия, США, Ирландия, Происшествия
Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО
Признанный иноагентом комик Поперечный уехал из России после начала СВО
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Судом установлено, что по поступившим в Минюст России из Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций сведениям следует, что Поперечный Данила Алексеевич*… уехал в связи с проведением СВО на Украине", - говорится в сообщении.
В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций из США
и Ирландии
.
* Лицо, признанное иноагентом в России