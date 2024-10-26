https://ria.ru/20241026/poperechnyj-1980227651.html

Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО

Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО - РИА Новости, 26.10.2024

Комик Поперечный* уехал из России после начала СВО

Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:36

2024-10-26T09:36

2024-10-26T09:36

россия

сша

ирландия

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комик Данила Поперечный* уехал из России после начала СВО, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Судом установлено, что по поступившим в Минюст России из Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций сведениям следует, что Поперечный Данила Алексеевич*… уехал в связи с проведением СВО на Украине", - говорится в сообщении. В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций из США и Ирландии.* Лицо, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20241024/deputat-1979831561.html

https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html

россия

сша

ирландия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, ирландия, происшествия