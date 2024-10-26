https://ria.ru/20241026/pomosch-1980212292.html

В РКК рассказали о пожертвованиях для жителей приграничных регионов

В РКК рассказали о пожертвованиях для жителей приграничных регионов - РИА Новости, 26.10.2024

В РКК рассказали о пожертвованиях для жителей приграничных регионов

Российский Красный Крест с 7 августа получил 338 миллионов рублей пожертвований для помощи жителям приграничных регионов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:42

2024-10-26T06:42

2024-10-26T06:42

россия

курская область

белгородская область

владимир путин

валерий герасимов

красный крест

красный полумесяц

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест с 7 августа получил 338 миллионов рублей пожертвований для помощи жителям приграничных регионов, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "На данный момент, на помощь пострадавшим в Курской области и иных приграничных регионах с 7 августа собрано 338 миллионов рублей. Помощью пострадавшим в Курской и Белгородской областях мы, конечно же, занимались до этого. В Белгородской области у нас была огромная программа, и она продолжается, по отправке на санаторно-курортное лечение пострадавших мирных жителей от обстрелов. Мы собираем средства для помощи пострадавшим из всех приграничных регионов, но понятно, что сейчас наибольшие потребности находятся в Курской и Белгородской областях", - сказал он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241026/rkk-1980207526.html

https://ria.ru/20241026/rkk-1980205733.html

россия

курская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, белгородская область, владимир путин, валерий герасимов, красный крест, красный полумесяц