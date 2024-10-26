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В РКК рассказали о пожертвованиях для жителей приграничных регионов - РИА Новости, 26.10.2024
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06:42 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/pomosch-1980212292.html
В РКК рассказали о пожертвованиях для жителей приграничных регионов
В РКК рассказали о пожертвованиях для жителей приграничных регионов - РИА Новости, 26.10.2024
В РКК рассказали о пожертвованиях для жителей приграничных регионов
Российский Красный Крест с 7 августа получил 338 миллионов рублей пожертвований для помощи жителям приграничных регионов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:42
2024-10-26T06:42
россия
курская область
белгородская область
владимир путин
валерий герасимов
красный крест
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест с 7 августа получил 338 миллионов рублей пожертвований для помощи жителям приграничных регионов, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "На данный момент, на помощь пострадавшим в Курской области и иных приграничных регионах с 7 августа собрано 338 миллионов рублей. Помощью пострадавшим в Курской и Белгородской областях мы, конечно же, занимались до этого. В Белгородской области у нас была огромная программа, и она продолжается, по отправке на санаторно-курортное лечение пострадавших мирных жителей от обстрелов. Мы собираем средства для помощи пострадавшим из всех приграничных регионов, но понятно, что сейчас наибольшие потребности находятся в Курской и Белгородской областях", - сказал он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241026/rkk-1980207526.html
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россия, курская область, белгородская область, владимир путин, валерий герасимов, красный крест, красный полумесяц
Россия, Курская область, Белгородская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Красный Крест, Красный полумесяц
В РКК рассказали о пожертвованиях для жителей приграничных регионов

РКК получил 338 миллионов рублей для помощи жителям приграничных регионов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Российский Красный Крест с 7 августа получил 338 миллионов рублей пожертвований для помощи жителям приграничных регионов, заявил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
"На данный момент, на помощь пострадавшим в Курской области и иных приграничных регионах с 7 августа собрано 338 миллионов рублей. Помощью пострадавшим в Курской и Белгородской областях мы, конечно же, занимались до этого. В Белгородской области у нас была огромная программа, и она продолжается, по отправке на санаторно-курортное лечение пострадавших мирных жителей от обстрелов. Мы собираем средства для помощи пострадавшим из всех приграничных регионов, но понятно, что сейчас наибольшие потребности находятся в Курской и Белгородской областях", - сказал он.
Гуманитарная помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБелгородская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовКрасный КрестКрасный полумесяц
 
 
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