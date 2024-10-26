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"Брошены в огонь". Караганов раскритиковал политику Запада - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:52 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/politika-1980300685.html
"Брошены в огонь". Караганов раскритиковал политику Запада
"Брошены в огонь". Караганов раскритиковал политику Запада - РИА Новости, 26.10.2024
"Брошены в огонь". Караганов раскритиковал политику Запада
Страны Запада приносят украинцев в жертву, что приводит к огромным потерям, заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:52
2024-10-26T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
сергей караганов
высшая школа экономики (вшэ)
украина
россия
сша
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Страны Запада приносят украинцев в жертву, что приводит к огромным потерям, заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в эфире YouTube-канала Гленна Дизена."Украинцы страдают. Наши западные противники цинично принесли их в жертву, просто бросили в огонь", — сказал он, предположив, что за время спецоперации Украина потеряла свыше миллиона человек.Эксперт также вновь выразил надежду на возможность избежать ядерного конфликта.В июне 2023 года Караганов в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявлял, что в российской доктрине "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания.Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но "двигаться к этому надо". В середине октября Караганов призывал остановить Европу, чтобы не довести ситуацию до третьей мировой войны. Он отметил, что если в тексте российской ядерной доктрины прописать возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по территории России, страны Запада, увидев, что "ставки повышены, отползут".
https://ria.ru/20241026/ukraine-1980292928.html
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в мире, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров
"Брошены в огонь". Караганов раскритиковал политику Запада

Караганов: Запад жертвует украинцами, бросая их в огонь

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Страны Запада приносят украинцев в жертву, что приводит к огромным потерям, заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
"Украинцы страдают. Наши западные противники цинично принесли их в жертву, просто бросили в огонь", — сказал он, предположив, что за время спецоперации Украина потеряла свыше миллиона человек.
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Эксперт также вновь выразил надежду на возможность избежать ядерного конфликта.
В июне 2023 года Караганов в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявлял, что в российской доктрине "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания.
Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но "двигаться к этому надо". В середине октября Караганов призывал остановить Европу, чтобы не довести ситуацию до третьей мировой войны. Он отметил, что если в тексте российской ядерной доктрины прописать возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по территории России, страны Запада, увидев, что "ставки повышены, отползут".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей КарагановВысшая школа экономики (ВШЭ)УкраинаРоссияСШАНАТОВооруженные силы УкраиныСергей Лавров
 
 
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