https://ria.ru/20241026/politika-1980300685.html

"Брошены в огонь". Караганов раскритиковал политику Запада

"Брошены в огонь". Караганов раскритиковал политику Запада - РИА Новости, 26.10.2024

"Брошены в огонь". Караганов раскритиковал политику Запада

Страны Запада приносят украинцев в жертву, что приводит к огромным потерям, заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:52

2024-10-26T21:52

2024-10-26T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

сергей караганов

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Страны Запада приносят украинцев в жертву, что приводит к огромным потерям, заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в эфире YouTube-канала Гленна Дизена."Украинцы страдают. Наши западные противники цинично принесли их в жертву, просто бросили в огонь", — сказал он, предположив, что за время спецоперации Украина потеряла свыше миллиона человек.Эксперт также вновь выразил надежду на возможность избежать ядерного конфликта.В июне 2023 года Караганов в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявлял, что в российской доктрине "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания.Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но "двигаться к этому надо". В середине октября Караганов призывал остановить Европу, чтобы не довести ситуацию до третьей мировой войны. Он отметил, что если в тексте российской ядерной доктрины прописать возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по территории России, страны Запада, увидев, что "ставки повышены, отползут".

https://ria.ru/20241026/ukraine-1980292928.html

https://ria.ru/20241026/zavod-1980268873.html

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