https://ria.ru/20241026/podmoskove-1980199902.html

В Подмосковье рассказали, когда откроется горнолыжный сезон

В Подмосковье рассказали, когда откроется горнолыжный сезон - РИА Новости, 26.10.2024

В Подмосковье рассказали, когда откроется горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт уже в конце ноября - начале декабря, если ориентироваться на даты открытия прошлого сезона, рассказали РИА... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:22

2024-10-26T02:22

2024-10-26T02:22

общество

московская область (подмосковье)

леонид тягачев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/28/1549322850_0:178:2980:1854_1920x0_80_0_0_f640469b3a006e7adfbdf820b8038640.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт уже в конце ноября - начале декабря, если ориентироваться на даты открытия прошлого сезона, рассказали РИА Новости представители горнолыжных курортов. "Пока точной даты нет, но по прошлогоднему сезону - это где-то конец ноября. То есть где-то в середине ноября мы уже более точно будем знать. Но и сразу же, конечно, где-то за неделю мы на сайте и в соцсетях размещаем информацию о дате открытия сезона", - отметили на горячей линии спортивного парка "Волен". На горячей линии добавили, что многое будет зависеть от снега и погодных условий. Важно, чтобы в регионе установилась стабильная ночная и дневная температура, равная минус трем градусам, тогда даже искусственный снег на склонах не будет таять. В ориентировочный период с конца ноября по начало декабря следует ожидать и открытие склонов горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Информация об открытии сезона появится заранее на сайте организации, рассказали на горячей линии клуба. Открытие горнолыжного курорта "Яхрома", ориентируясь на даты 2023 года, планируется в конце декабря, однако многое будет зависеть от погодных условий и снежного покрова. "По погодным условиям, как снег выпадет. Надо будет и склоны подготовить, нельзя сказать точную дату… По тем годам, в 20-х числах открывали… Но это опять зависит от погоды", - рассказали на горячей линии парка.

https://ria.ru/20241025/moskva-1979947384.html

https://ria.ru/20240409/kurorty-1938642918.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), леонид тягачев