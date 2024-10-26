Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье рассказали, когда откроется горнолыжный сезон - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/podmoskove-1980199902.html
В Подмосковье рассказали, когда откроется горнолыжный сезон
В Подмосковье рассказали, когда откроется горнолыжный сезон - РИА Новости, 26.10.2024
В Подмосковье рассказали, когда откроется горнолыжный сезон
Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт уже в конце ноября - начале декабря, если ориентироваться на даты открытия прошлого сезона, рассказали РИА... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:22
2024-10-26T02:22
общество
московская область (подмосковье)
леонид тягачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/28/1549322850_0:178:2980:1854_1920x0_80_0_0_f640469b3a006e7adfbdf820b8038640.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт уже в конце ноября - начале декабря, если ориентироваться на даты открытия прошлого сезона, рассказали РИА Новости представители горнолыжных курортов. "Пока точной даты нет, но по прошлогоднему сезону - это где-то конец ноября. То есть где-то в середине ноября мы уже более точно будем знать. Но и сразу же, конечно, где-то за неделю мы на сайте и в соцсетях размещаем информацию о дате открытия сезона", - отметили на горячей линии спортивного парка "Волен". На горячей линии добавили, что многое будет зависеть от снега и погодных условий. Важно, чтобы в регионе установилась стабильная ночная и дневная температура, равная минус трем градусам, тогда даже искусственный снег на склонах не будет таять. В ориентировочный период с конца ноября по начало декабря следует ожидать и открытие склонов горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Информация об открытии сезона появится заранее на сайте организации, рассказали на горячей линии клуба. Открытие горнолыжного курорта "Яхрома", ориентируясь на даты 2023 года, планируется в конце декабря, однако многое будет зависеть от погодных условий и снежного покрова. "По погодным условиям, как снег выпадет. Надо будет и склоны подготовить, нельзя сказать точную дату… По тем годам, в 20-х числах открывали… Но это опять зависит от погоды", - рассказали на горячей линии парка.
https://ria.ru/20241025/moskva-1979947384.html
https://ria.ru/20240409/kurorty-1938642918.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/28/1549322850_205:0:2854:1987_1920x0_80_0_0_04c6627a0b3f45dadd91e1fd4020e716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), леонид тягачев
Общество, Московская область (Подмосковье), Леонид Тягачев
В Подмосковье рассказали, когда откроется горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон в Подмосковье могут открыть в конце ноября — начале декабря

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на склоне горнолыжного комплекса-курорта "Степаново" в Подмосковье
Отдыхающие на склоне горнолыжного комплекса-курорта Степаново в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на склоне горнолыжного комплекса-курорта "Степаново" в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт уже в конце ноября - начале декабря, если ориентироваться на даты открытия прошлого сезона, рассказали РИА Новости представители горнолыжных курортов.
"Пока точной даты нет, но по прошлогоднему сезону - это где-то конец ноября. То есть где-то в середине ноября мы уже более точно будем знать. Но и сразу же, конечно, где-то за неделю мы на сайте и в соцсетях размещаем информацию о дате открытия сезона", - отметили на горячей линии спортивного парка "Волен".
Молодой человек в горнолыжном центре Кант в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Горнолыжный сезон стартует в Москве в конце ноября
Вчера, 03:23
На горячей линии добавили, что многое будет зависеть от снега и погодных условий. Важно, чтобы в регионе установилась стабильная ночная и дневная температура, равная минус трем градусам, тогда даже искусственный снег на склонах не будет таять.
В ориентировочный период с конца ноября по начало декабря следует ожидать и открытие склонов горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Информация об открытии сезона появится заранее на сайте организации, рассказали на горячей линии клуба.
Открытие горнолыжного курорта "Яхрома", ориентируясь на даты 2023 года, планируется в конце декабря, однако многое будет зависеть от погодных условий и снежного покрова.
"По погодным условиям, как снег выпадет. Надо будет и склоны подготовить, нельзя сказать точную дату… По тем годам, в 20-х числах открывали… Но это опять зависит от погоды", - рассказали на горячей линии парка.
Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Эксперты оценили интерес туристов к отдыху на горнолыжных курортах
9 апреля, 03:51
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Леонид Тягачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала