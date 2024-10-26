https://ria.ru/20241026/oproverzhenie-1980301927.html
МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ
МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ - РИА Новости, 26.10.2024
МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ
МЧС России опровергло сообщения о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), предприятие работает в штатном режиме. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:16
2024-10-26T22:16
2024-10-26T22:16
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99486/42/994864231_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_b555be2f3db8e43e3dbf98136c2cf62c.jpg
РЯЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. МЧС России опровергло сообщения о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), предприятие работает в штатном режиме. Вечером в субботу в ряде Telegram-каналов появилось сообщение о пожаре в районе Рязанского НПЗ. "Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ - фейк. Факельное горение - часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале МЧС.
https://ria.ru/20240313/pozhar-1932643388.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99486/42/994864231_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_98691722bbf7c04c8605bcf0569793f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ
МЧС: сообщения о возгорании на рязанском НПЗ — фейк, предприятие работает штатно