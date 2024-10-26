https://ria.ru/20241026/oproverzhenie-1980301927.html

МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ

МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ - РИА Новости, 26.10.2024

МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ

МЧС России опровергло сообщения о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), предприятие работает в штатном режиме. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T22:16

2024-10-26T22:16

2024-10-26T22:16

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. МЧС России опровергло сообщения о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), предприятие работает в штатном режиме. Вечером в субботу в ряде Telegram-каналов появилось сообщение о пожаре в районе Рязанского НПЗ. "Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ - фейк. Факельное горение - часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале МЧС.

https://ria.ru/20240313/pozhar-1932643388.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)