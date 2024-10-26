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МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ - РИА Новости, 26.10.2024
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22:16 26.10.2024
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МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ
МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ - РИА Новости, 26.10.2024
МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ
МЧС России опровергло сообщения о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), предприятие работает в штатном режиме. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T22:16
2024-10-26T22:16
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. МЧС России опровергло сообщения о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), предприятие работает в штатном режиме. Вечером в субботу в ряде Telegram-каналов появилось сообщение о пожаре в районе Рязанского НПЗ. "Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ - фейк. Факельное горение - часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале МЧС.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло сообщения о возгорании на Рязанском НПЗ

МЧС: сообщения о возгорании на рязанском НПЗ — фейк, предприятие работает штатно

© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанкПанорама Рязанского нефтеперерабатывающего завода
Панорама Рязанского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Иван Денисенко
Перейти в медиабанк
Панорама Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. МЧС России опровергло сообщения о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), предприятие работает в штатном режиме.
Вечером в субботу в ряде Telegram-каналов появилось сообщение о пожаре в районе Рязанского НПЗ.
«
"Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ - фейк. Факельное горение - часть технологического процесса. Предприятие работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале МЧС.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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