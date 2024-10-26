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Грузинская оппозиционная партия заявила о своей победе на выборах - РИА Новости, 26.10.2024
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23:52 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980309188.html
Грузинская оппозиционная партия заявила о своей победе на выборах
Грузинская оппозиционная партия заявила о своей победе на выборах - РИА Новости, 26.10.2024
Грузинская оппозиционная партия заявила о своей победе на выборах
Один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе утверждает, что грузинская оппозиция якобы победила на парламентских выборах, несмотря РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T23:52
2024-10-26T23:52
в мире
россия
грузия
георгий вашадзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе утверждает, что грузинская оппозиция якобы победила на парламентских выборах, несмотря на информацию ЦИК, согласно которой после подсчета данных с почти 72% избирательных участков правящая "Грузинская мечта", выступающая за нормализацию отношений с Россией и против антироссийских санкций, получает 53% голосов. "Мы победили на этих выборах. Абсолютно все данные указывают на это. Первое - это exit poll, затем мы получаем данные с участков. Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу", - сказал Вашадзе в эфире телекомпании "Формула". Вашадзе не объяснил, какие данные с участков он имел в виду при наличии официальных показателей от ЦИК, свидетельствующих о победе правящей партии. Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте информацию, согласно которой после подсчета данных почти с 72% участков "Грузинская мечта" получает 52,99%, оппозиционная партия "Коалиция за перемены" - 11,2%, "Единство - Национальное движение" - 9,8%, "Сильная Грузия" - 9,02%, "Гахария - за Грузию" - 8,22%. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в стране состоявшимися. Парламентские выборы прошли по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html
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в мире, россия, грузия, георгий вашадзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Россия, Грузия, Георгий Вашадзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинская оппозиционная партия заявила о своей победе на выборах

Лидер "Единства" Вашадзе заявил, что грузинская оппозиция победила на выборах

© Фото : Александр Имедашвили, Новости-ГрузияВыборы в Грузии, здание ЦИК
Выборы в Грузии, здание ЦИК - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : Александр Имедашвили, Новости-Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Один из лидеров партии "Единство - Национальное движение" Георгий Вашадзе утверждает, что грузинская оппозиция якобы победила на парламентских выборах, несмотря на информацию ЦИК, согласно которой после подсчета данных с почти 72% избирательных участков правящая "Грузинская мечта", выступающая за нормализацию отношений с Россией и против антироссийских санкций, получает 53% голосов.
«
"Мы победили на этих выборах. Абсолютно все данные указывают на это. Первое - это exit poll, затем мы получаем данные с участков. Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу", - сказал Вашадзе в эфире телекомпании "Формула". Вашадзе не объяснил, какие данные с участков он имел в виду при наличии официальных показателей от ЦИК, свидетельствующих о победе правящей партии.
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия
Вчера, 20:23
Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте информацию, согласно которой после подсчета данных почти с 72% участков "Грузинская мечта" получает 52,99%, оппозиционная партия "Коалиция за перемены" - 11,2%, "Единство - Национальное движение" - 9,8%, "Сильная Грузия" - 9,02%, "Гахария - за Грузию" - 8,22%. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в стране состоявшимися.
Парламентские выборы прошли по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Призрак войны. Грузия встала перед судьбоносным выбором
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияГрузияГеоргий ВашадзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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