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Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов - РИА Новости, 27.10.2024
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23:45 26.10.2024 (обновлено: 00:01 27.10.2024)
https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980308653.html
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов - РИА Новости, 27.10.2024
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов
Одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елене Хоштария заявила, что политсила не признает предварительные данные ЦИК, согласно которым по... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-26T23:45
2024-10-27T00:01
в мире
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елене Хоштария заявила, что политсила не признает предварительные данные ЦИК, согласно которым по итогам выборов лидирует правящая партия "Грузинская мечта", и с 27 октября члены политсилы и их сторонники начнут уличные протесты."Протест будет на улице с завтрашнего дня, координированный. Заявим о деталях завтра" ,- заявила Хоштария.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов

Лидер "Коалиции за перемены": партия 27 октября начнет уличные протесты в Грузии

© РИА НовостиУлицы Тбилиси
Улицы Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости
Улицы Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елене Хоштария заявила, что политсила не признает предварительные данные ЦИК, согласно которым по итогам выборов лидирует правящая партия "Грузинская мечта", и с 27 октября члены политсилы и их сторонники начнут уличные протесты.
"Протест будет на улице с завтрашнего дня, координированный. Заявим о деталях завтра" ,- заявила Хоштария.
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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