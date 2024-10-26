https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980308653.html

Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов

Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов - РИА Новости, 27.10.2024

Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов

Одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елене Хоштария заявила, что политсила не признает предварительные данные ЦИК, согласно которым по... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-26T23:45

2024-10-26T23:45

2024-10-27T00:01

в мире

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979996922_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_668e1ed2caf77afc94276c2d4588c41c.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елене Хоштария заявила, что политсила не признает предварительные данные ЦИК, согласно которым по итогам выборов лидирует правящая партия "Грузинская мечта", и с 27 октября члены политсилы и их сторонники начнут уличные протесты."Протест будет на улице с завтрашнего дня, координированный. Заявим о деталях завтра" ,- заявила Хоштария.

https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024