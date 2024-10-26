https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980308653.html
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов - РИА Новости, 27.10.2024
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов
Одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елене Хоштария заявила, что политсила не признает предварительные данные ЦИК, согласно которым по... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-26T23:45
2024-10-26T23:45
2024-10-27T00:01
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. Одна из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елене Хоштария заявила, что политсила не признает предварительные данные ЦИК, согласно которым по итогам выборов лидирует правящая партия "Грузинская мечта", и с 27 октября члены политсилы и их сторонники начнут уличные протесты."Протест будет на улице с завтрашнего дня, координированный. Заявим о деталях завтра" ,- заявила Хоштария.
https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Оппозиционная партия Грузии объявила о начале уличных протестов
Лидер "Коалиции за перемены": партия 27 октября начнет уличные протесты в Грузии