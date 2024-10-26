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В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной
В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной - РИА Новости, 26.10.2024
В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной
Оппозиционная партия "Сильная Грузия" заявила, что подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за появления основателя правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:42
2024-10-26T14:42
2024-10-26T14:42
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бидзина иванишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сильная Грузия" заявила, что подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за появления основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили на участке с охраной. На избирательный участок Иванишвили пришел вместе с членами семьи и большим количеством личной охраны. "Он нарушил закон Грузии. Иванишвили проголосовал в условиях беспрецедентной мобилизации сотрудников охраны, которые перекрыли участок и тем самым не дали возможность рядовым гражданам принять участие в голосовании", - утверждает лидер партии Анна Нацвлишвили. Она заявила это на брифинге. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
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в мире, грузия, россия, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Бидзина Иванишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной
Оппозиция в Грузии подала жалобу из-за появления Иванишвили на участке с охраной