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В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной - РИА Новости, 26.10.2024
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14:42 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/oppozitsiya-1980256151.html
В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной
В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной - РИА Новости, 26.10.2024
В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной
Оппозиционная партия "Сильная Грузия" заявила, что подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за появления основателя правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:42
2024-10-26T14:42
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сильная Грузия" заявила, что подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за появления основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили на участке с охраной. На избирательный участок Иванишвили пришел вместе с членами семьи и большим количеством личной охраны. "Он нарушил закон Грузии. Иванишвили проголосовал в условиях беспрецедентной мобилизации сотрудников охраны, которые перекрыли участок и тем самым не дали возможность рядовым гражданам принять участие в голосовании", - утверждает лидер партии Анна Нацвлишвили. Она заявила это на брифинге. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/gruzija-1980251781.html
https://ria.ru/20241026/gruziya-1980240248.html
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в мире, грузия, россия, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Бидзина Иванишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии пожаловались на появление Иванишвили на участке с охраной

Оппозиция в Грузии подала жалобу из-за появления Иванишвили на участке с охраной

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Бидзина Иванишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сильная Грузия" заявила, что подала жалобу в Центральную избирательную комиссию из-за появления основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили на участке с охраной.
На избирательный участок Иванишвили пришел вместе с членами семьи и большим количеством личной охраны.
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На выборах в Грузии зафиксировали 102 жалобы
Вчера, 13:57
"Он нарушил закон Грузии. Иванишвили проголосовал в условиях беспрецедентной мобилизации сотрудников охраны, которые перекрыли участок и тем самым не дали возможность рядовым гражданам принять участие в голосовании", - утверждает лидер партии Анна Нацвлишвили. Она заявила это на брифинге.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент
Вчера, 12:21
 
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