https://ria.ru/20241026/oppozitsija-1980229146.html

На избирательном участке в Грузии произошла драка

На избирательном участке в Грузии произошла драка - РИА Новости, 26.10.2024

На избирательном участке в Грузии произошла драка

Грузинские оппозиционные телекомпании публикуют видеокадры драки на одном из избирательных участков в городе Зугдиди на западе страны в день парламентских... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:48

2024-10-26T09:48

2024-10-26T09:48

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Грузинские оппозиционные телекомпании публикуют видеокадры драки на одном из избирательных участков в городе Зугдиди на западе страны в день парламентских выборов. "Сторонник "Грузинской мечты" Георгий Джикия физически нападает на наблюдателей и членов избирательного округа", - сообщает телекомпания "ТВ Пирвели" и публикует видео. ЦИК Грузии пока не комментировал ситуацию. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/tsik-1980225900.html

https://ria.ru/20240927/gruziya-1975043572.html

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Драка на одном из избирательных участков в Зугдиди на западе Грузии Выборы по-грузински. На одном из избирательных участков в Зугдиди на западе Грузии начались провокации. Ситуация накалилась после того, как на участке появилась депутат от оппозиционного "Единого нацдвижения" Анна Цитлидзе. Она начала обвинять представителей "Грузинской мечты" в провокации на драку, те же говорят обратное. 2024-10-26T09:48 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, зугдиди, грузия, россия