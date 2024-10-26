https://ria.ru/20241026/oppozitsija-1980229146.html
На избирательном участке в Грузии произошла драка
На избирательном участке в Грузии произошла драка - РИА Новости, 26.10.2024
На избирательном участке в Грузии произошла драка
Грузинские оппозиционные телекомпании публикуют видеокадры драки на одном из избирательных участков в городе Зугдиди на западе страны в день парламентских... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:48
2024-10-26T09:48
2024-10-26T09:48
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Грузинские оппозиционные телекомпании публикуют видеокадры драки на одном из избирательных участков в городе Зугдиди на западе страны в день парламентских выборов. "Сторонник "Грузинской мечты" Георгий Джикия физически нападает на наблюдателей и членов избирательного округа", - сообщает телекомпания "ТВ Пирвели" и публикует видео. ЦИК Грузии пока не комментировал ситуацию. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/tsik-1980225900.html
https://ria.ru/20240927/gruziya-1975043572.html
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Драка на одном из избирательных участков в Зугдиди на западе Грузии
Выборы по-грузински. На одном из избирательных участков в Зугдиди на западе Грузии начались провокации. Ситуация накалилась после того, как на участке появилась депутат от оппозиционного "Единого нацдвижения" Анна Цитлидзе. Она начала обвинять представителей "Грузинской мечты" в провокации на драку, те же говорят обратное.
2024-10-26T09:48
true
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в мире, зугдиди, грузия, россия
В мире, Зугдиди, Грузия, Россия
На избирательном участке в Грузии произошла драка
Оппозиция в Грузии опубликовала видео драки на избирательном участке