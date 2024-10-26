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В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 26.10.2024
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:55
2024-10-26T20:55
2024-10-26T20:55
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности объявлен на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Украина, Вооруженные силы Украины
В Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности
Желтый уровень воздушной опасности объявили на всей территории Липецкой области