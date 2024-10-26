https://ria.ru/20241026/ofis-1980278427.html
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии
Группа людей в день парламентских выборов ворвалась в здание офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", они повредили инвентарь, пострадали... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:12
2024-10-26T18:12
2024-10-26T18:12
в мире
россия
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_1ea1a52448dd25faec7f25a6e8547c56.jpg
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Группа людей в день парламентских выборов ворвалась в здание офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", они повредили инвентарь, пострадали активисты, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели" "Они разгромили офис, повредили инвентарь, в результате потасовки есть пострадавшие", - сказано в сообщении. Телеканал утверждает, что нападавшие являются сторонниками правящей партии "Грузинская мечта". Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/tbilisi-1980256737.html
https://ria.ru/20241026/oppozitsija-1980229146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_77:0:1280:902_1920x0_80_0_0_1a27ed754f67c16f36117ff9880d422f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии — 2024, происшествия
В мире, Россия, Единое национальное движение, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Происшествия
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии
"ТВ Пирвели": в Тбилиси группа людей разгромила офис оппозиционной партии