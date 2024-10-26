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СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024
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18:12 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/ofis-1980278427.html
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии
Группа людей в день парламентских выборов ворвалась в здание офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", они повредили инвентарь, пострадали... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:12
2024-10-26T18:12
в мире
россия
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии — 2024
происшествия
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Группа людей в день парламентских выборов ворвалась в здание офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", они повредили инвентарь, пострадали активисты, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели" "Они разгромили офис, повредили инвентарь, в результате потасовки есть пострадавшие", - сказано в сообщении. Телеканал утверждает, что нападавшие являются сторонниками правящей партии "Грузинская мечта". Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20241026/tbilisi-1980256737.html
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в мире, россия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии — 2024, происшествия
В мире, Россия, Единое национальное движение, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Происшествия
СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии

"ТВ Пирвели": в Тбилиси группа людей разгромила офис оппозиционной партии

© Sputnik | Перейти в медиабанкТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Группа людей в день парламентских выборов ворвалась в здание офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", они повредили инвентарь, пострадали активисты, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели"
"Они разгромили офис, повредили инвентарь, в результате потасовки есть пострадавшие", - сказано в сообщении.
Драка между сторонниками правящей партии Грузинская мечта и оппозиционными партиями на окраине Тбилиси. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
СМИ сообщили о потасовке у избирательного участка в Тбилиси
Вчера, 14:47
Телеканал утверждает, что нападавшие являются сторонниками правящей партии "Грузинская мечта".
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Драка на одном из избирательных участков в Зугдиди на западе Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На избирательном участке в Грузии произошла драка
Вчера, 09:48
 
В миреРоссияЕдиное национальное движениеПарламентские выборы в Грузии — 2024Происшествия
 
 
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