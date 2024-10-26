https://ria.ru/20241026/ofis-1980278427.html

СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии

СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии - РИА Новости, 26.10.2024

СМИ сообщили о нападении на офис оппозиционной партии в Грузии

Группа людей в день парламентских выборов ворвалась в здание офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", они повредили инвентарь, пострадали... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:12

2024-10-26T18:12

2024-10-26T18:12

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единое национальное движение

парламентские выборы в грузии — 2024

происшествия

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Группа людей в день парламентских выборов ворвалась в здание офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение", они повредили инвентарь, пострадали активисты, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели" "Они разгромили офис, повредили инвентарь, в результате потасовки есть пострадавшие", - сказано в сообщении. Телеканал утверждает, что нападавшие являются сторонниками правящей партии "Грузинская мечта". Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/tbilisi-1980256737.html

https://ria.ru/20241026/oppozitsija-1980229146.html

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в мире, россия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии — 2024, происшествия