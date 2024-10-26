https://ria.ru/20241026/odessa-1980282534.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 26.10.2024
В Одессе прогремел взрыв
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе в субботу на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:57
2024-10-26T18:57
2024-10-26T18:57
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
полтавская область
геннадий труханов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе в субботу на фоне объявленной воздушной тревоги. "В городе слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, она звучит в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.
https://ria.ru/20241026/vzryvy-1980223101.html
одесса
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одесса, одесская область, полтавская область, геннадий труханов
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Полтавская область, Геннадий Труханов