https://ria.ru/20241026/odessa-1980282534.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 26.10.2024

В Одессе прогремел взрыв

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе в субботу на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T18:57

2024-10-26T18:57

2024-10-26T18:57

специальная военная операция на украине

одесса

одесская область

полтавская область

геннадий труханов

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе в субботу на фоне объявленной воздушной тревоги. "В городе слышен взрыв", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, она звучит в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

https://ria.ru/20241026/vzryvy-1980223101.html

одесса

одесская область

полтавская область

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