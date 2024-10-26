https://ria.ru/20241026/obstrel-1980301054.html

На севере Газы при израильском обстреле погибли более 35 человек

На севере Газы при израильском обстреле погибли более 35 человек - РИА Новости, 26.10.2024

На севере Газы при израильском обстреле погибли более 35 человек

Более 35 человек погибли в субботу вечером при израильском обстреле жилых домов в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:56

2024-10-26T21:56

2024-10-26T22:01

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Более 35 человек погибли в субботу вечером при израильском обстреле жилых домов в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство Shehab."Более 35 человек погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем - ред.) пяти жилых домов в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20241026/konflikt-1915630213.html

израиль

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа