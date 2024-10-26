https://ria.ru/20241026/obstrel-1980301054.html
На севере Газы при израильском обстреле погибли более 35 человек
На севере Газы при израильском обстреле погибли более 35 человек - РИА Новости, 26.10.2024
На севере Газы при израильском обстреле погибли более 35 человек
Более 35 человек погибли в субботу вечером при израильском обстреле жилых домов в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:56
2024-10-26T21:56
2024-10-26T22:01
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Более 35 человек погибли в субботу вечером при израильском обстреле жилых домов в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа, передает палестинское агентство Shehab."Более 35 человек погибли в результате обстрела оккупацией (Израилем - ред.) пяти жилых домов в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20241026/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
На севере Газы при израильском обстреле погибли более 35 человек
СМИ: при обстреле Израилем жилых домов на севере Газы погибли более 35 человек