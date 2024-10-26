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Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК - РИА Новости, 26.10.2024
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 27 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T00:07
2024-10-26T00:07
2024-10-26T02:16
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донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 27 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов на горловском направлении", — говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, всего за сутки ВСУ выпустили по республике 27 различных боеприпасов. Как уточнили в СЦКК, поступили сведения о ранении одного мирного жителя.
https://ria.ru/20241025/pushilin-1980186424.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК
СЦКК: СВУ выпустили по территории ДНР 27 боеприпасов в течение суток