https://ria.ru/20241026/obstrel-1980194334.html

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК - РИА Новости, 26.10.2024

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 27 боеприпасов, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T00:07

2024-10-26T00:07

2024-10-26T02:16

в мире

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 27 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Два обстрела на донецком направлении. Четырнадцать обстрелов на горловском направлении", — говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, всего за сутки ВСУ выпустили по республике 27 различных боеприпасов. Как уточнили в СЦКК, поступили сведения о ранении одного мирного жителя.

https://ria.ru/20241025/pushilin-1980186424.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины