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На севере Испании обрушилось здание - РИА Новости, 26.10.2024
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10:45 26.10.2024 (обновлено: 17:18 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/obrushenie-1980233323.html
На севере Испании обрушилось здание
На севере Испании обрушилось здание - РИА Новости, 26.10.2024
На севере Испании обрушилось здание
Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны, один человек погиб, еще 10 пострадали, передает агентство... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:45
2024-10-26T17:18
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны, один человек погиб, еще 10 пострадали, передает агентство Europa Press. "Один человек погиб при обрушении здания в Сантандере, десять получили травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте агентства. Отмечается, что инцидент произошел в субботу рано утром, местные жители слышали взрыв. На данный момент причины обрушения здания неизвестны. Однако источники сообщили местному онлайн-изданию Diario Cantabria, что причиной послужил взрыв газового баллона.
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в мире, сантандер, испания
В мире, Сантандер, Испания
На севере Испании обрушилось здание

На севере Испании обрушилось здание, погиб человек, десять пострадали

© Фото : соцсетиЗдание обрушилось в городе Сантандер, Испания
Здание обрушилось в городе Сантандер, Испания - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны, один человек погиб, еще 10 пострадали, передает агентство Europa Press.
"Один человек погиб при обрушении здания в Сантандере, десять получили травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу рано утром, местные жители слышали взрыв. На данный момент причины обрушения здания неизвестны. Однако источники сообщили местному онлайн-изданию Diario Cantabria, что причиной послужил взрыв газового баллона.
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В миреСантандерИспания
 
 
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