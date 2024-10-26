https://ria.ru/20241026/obrushenie-1980233323.html

На севере Испании обрушилось здание

На севере Испании обрушилось здание - РИА Новости, 26.10.2024

На севере Испании обрушилось здание

Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны, один человек погиб, еще 10 пострадали, передает агентство... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:45

2024-10-26T10:45

2024-10-26T17:18

в мире

сантандер

испания

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны, один человек погиб, еще 10 пострадали, передает агентство Europa Press. "Один человек погиб при обрушении здания в Сантандере, десять получили травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте агентства. Отмечается, что инцидент произошел в субботу рано утром, местные жители слышали взрыв. На данный момент причины обрушения здания неизвестны. Однако источники сообщили местному онлайн-изданию Diario Cantabria, что причиной послужил взрыв газового баллона.

https://ria.ru/20241020/mchs-1978957613.html

сантандер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сантандер, испания