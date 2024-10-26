https://ria.ru/20241026/obrushenie-1980233323.html
На севере Испании обрушилось здание
На севере Испании обрушилось здание - РИА Новости, 26.10.2024
На севере Испании обрушилось здание
Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны, один человек погиб, еще 10 пострадали, передает агентство... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:45
2024-10-26T10:45
2024-10-26T17:18
в мире
сантандер
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980273140_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_35b219fe55ab643595ac14b1ea724cca.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Здание обрушилось в городе Сантандер в испанском автономном сообществе Кантабрия на севере страны, один человек погиб, еще 10 пострадали, передает агентство Europa Press. "Один человек погиб при обрушении здания в Сантандере, десять получили травмы различной степени тяжести", - сообщается на сайте агентства. Отмечается, что инцидент произошел в субботу рано утром, местные жители слышали взрыв. На данный момент причины обрушения здания неизвестны. Однако источники сообщили местному онлайн-изданию Diario Cantabria, что причиной послужил взрыв газового баллона.
https://ria.ru/20241020/mchs-1978957613.html
сантандер
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980273140_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c0f751e2bdfcc1b290be48683b7fe071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сантандер, испания
В мире, Сантандер, Испания
На севере Испании обрушилось здание
На севере Испании обрушилось здание, погиб человек, десять пострадали