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В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели" - РИА Новости, 26.10.2024
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17:01 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/napadenie-1980270488.html
В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели"
В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели" - РИА Новости, 26.10.2024
В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели"
Съемочная группа телеканала "ТВ Пирвели" подвергалась нападению у избирательного участка в районе Исани в Тбилиси в день парламентских выборов, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:01
2024-10-26T17:01
в мире
тбилиси
россия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "ТВ Пирвели" подвергалась нападению у избирательного участка в районе Исани в Тбилиси в день парламентских выборов, сообщили в телекомпании. "Около 53-го избирательного участка в Исани подверглась нападению съемочная группа "ТВ Пирвели". Удар получил оператор телекомпании, техника была повреждена", - сказано в сообщении. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
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в мире, тбилиси, россия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Россия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели"

В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели" в день парламентских выборов

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Полицейский в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "ТВ Пирвели" подвергалась нападению у избирательного участка в районе Исани в Тбилиси в день парламентских выборов, сообщили в телекомпании.
"Около 53-го избирательного участка в Исани подверглась нападению съемочная группа "ТВ Пирвели". Удар получил оператор телекомпании, техника была повреждена", - сказано в сообщении.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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