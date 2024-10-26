https://ria.ru/20241026/napadenie-1980270488.html

В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели"

В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели" - РИА Новости, 26.10.2024

В Тбилиси напали на съемочную группу "ТВ Пирвели"

Съемочная группа телеканала "ТВ Пирвели" подвергалась нападению у избирательного участка в районе Исани в Тбилиси в день парламентских выборов, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:01

2024-10-26T17:01

2024-10-26T17:01

в мире

тбилиси

россия

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/22/1561702285_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ae3f0252a277edac008d4dc200b9c30e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Съемочная группа телеканала "ТВ Пирвели" подвергалась нападению у избирательного участка в районе Исани в Тбилиси в день парламентских выборов, сообщили в телекомпании. "Около 53-го избирательного участка в Исани подверглась нападению съемочная группа "ТВ Пирвели". Удар получил оператор телекомпании, техника была повреждена", - сказано в сообщении. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/gruzija-1980249858.html

тбилиси

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тбилиси, россия, парламентские выборы в грузии — 2024