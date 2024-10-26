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В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских - РИА Новости, 26.10.2024
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14:50 26.10.2024
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В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских
В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских - РИА Новости, 26.10.2024
В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских
Вооружённый двумя ножами мужчина бросился в пятницу вечером на полицейских в немецком городе Киль и был ранен ответным огнём, заявила полиция города. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T14:50
2024-10-26T14:50
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вооружённый двумя ножами мужчина бросился в пятницу вечером на полицейских в немецком городе Киль и был ранен ответным огнём, заявила полиция города. "Около 22:40 (23:40 мск - ред.) на Бебельплац был направлен экипаж патрульной машины 4-го участка из-за замеченного там подозрительного человека. Когда прибыли полицейские, 29-летний мужчина сидел на бордюре, но после начала разговора с полицейскими он сразу же вскочил и напал на полицейских с двумя ножами в руках. На дальнейшие слова он не реагировал, поэтому офицеры открыли прицельный огонь", - говорится в выпущенном в субботу заявлении полиции. Сообщается, что мужчина получил огнестрельные ранения обеих ног и был госпитализирован. Мотивы нападавшего пока не выяснены.
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских

В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских и был ранен

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вооружённый двумя ножами мужчина бросился в пятницу вечером на полицейских в немецком городе Киль и был ранен ответным огнём, заявила полиция города.
"Около 22:40 (23:40 мск - ред.) на Бебельплац был направлен экипаж патрульной машины 4-го участка из-за замеченного там подозрительного человека. Когда прибыли полицейские, 29-летний мужчина сидел на бордюре, но после начала разговора с полицейскими он сразу же вскочил и напал на полицейских с двумя ножами в руках. На дальнейшие слова он не реагировал, поэтому офицеры открыли прицельный огонь", - говорится в выпущенном в субботу заявлении полиции.
Сообщается, что мужчина получил огнестрельные ранения обеих ног и был госпитализирован.
Мотивы нападавшего пока не выяснены.
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