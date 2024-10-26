https://ria.ru/20241026/napadenie-1980257218.html

В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских

В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских - РИА Новости, 26.10.2024

В Германии мужчина с двумя ножами напал на полицейских

Вооружённый двумя ножами мужчина бросился в пятницу вечером на полицейских в немецком городе Киль и был ранен ответным огнём, заявила полиция города. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T14:50

2024-10-26T14:50

2024-10-26T14:50

в мире

германия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вооружённый двумя ножами мужчина бросился в пятницу вечером на полицейских в немецком городе Киль и был ранен ответным огнём, заявила полиция города. "Около 22:40 (23:40 мск - ред.) на Бебельплац был направлен экипаж патрульной машины 4-го участка из-за замеченного там подозрительного человека. Когда прибыли полицейские, 29-летний мужчина сидел на бордюре, но после начала разговора с полицейскими он сразу же вскочил и напал на полицейских с двумя ножами в руках. На дальнейшие слова он не реагировал, поэтому офицеры открыли прицельный огонь", - говорится в выпущенном в субботу заявлении полиции. Сообщается, что мужчина получил огнестрельные ранения обеих ног и был госпитализирован. Мотивы нападавшего пока не выяснены.

https://ria.ru/20240828/germaniya-1968929626.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия