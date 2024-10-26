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В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека - РИА Новости, 26.10.2024
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18:42 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html
В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека
В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека - РИА Новости, 26.10.2024
В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека
Три человека госпитализированы после пожара в автосервисе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:42
2024-10-26T18:42
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три человека госпитализированы после пожара в автосервисе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "МЧС России: пожар в Москве ликвидирован. Горели три автомобиля и оборудование. Пострадали три человека, они госпитализированы", - говорится в сообщении. Ранее ведомство информировало, что пожарные МЧС РФ тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы. Позднее стало известно о локализации пожара на 20 "квадратах".
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека

МЧС: три человека госпитализированы после пожара в автосервисе в Москве

© Фото : соцсетиПожар в автосервисе на северо-западе Москвы
Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три человека госпитализированы после пожара в автосервисе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«
"МЧС России: пожар в Москве ликвидирован. Горели три автомобиля и оборудование. Пострадали три человека, они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство информировало, что пожарные МЧС РФ тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы. Позднее стало известно о локализации пожара на 20 "квадратах".
Загоревшийся автомобиль на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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20 октября, 15:39
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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