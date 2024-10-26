https://ria.ru/20241026/moskva-1980281131.html
В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека
В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека - РИА Новости, 26.10.2024
В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека
Три человека госпитализированы после пожара в автосервисе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T18:42
2024-10-26T18:42
2024-10-26T18:42
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980276385_0:25:960:564_1920x0_80_0_0_2e6b2af8fc553d030a13a09c3bb65c20.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три человека госпитализированы после пожара в автосервисе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "МЧС России: пожар в Москве ликвидирован. Горели три автомобиля и оборудование. Пострадали три человека, они госпитализированы", - говорится в сообщении. Ранее ведомство информировало, что пожарные МЧС РФ тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы. Позднее стало известно о локализации пожара на 20 "квадратах".
https://ria.ru/20241020/pozhar-1978990584.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980276385_37:0:792:566_1920x0_80_0_0_f1ce5ed500f5eb4f36022c2fee27d56a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в автосервисе пострадали три человека
МЧС: три человека госпитализированы после пожара в автосервисе в Москве