https://ria.ru/20241026/moskva-1980276904.html

В Москве загорелся автосервис

В Москве загорелся автосервис - РИА Новости, 26.10.2024

В Москве загорелся автосервис

Пожарные МЧС России тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T17:56

2024-10-26T17:56

2024-10-26T17:56

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожарные МЧС России тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы, сообщило ведомство. "Сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-западе Москвы. На 2-м Силикатном проезде горит помещение автосервиса, расположенного на первом этаже административного здания", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что из офисной части здания люди выходят самостоятельно.

https://ria.ru/20241025/pozhar-1980087582.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)