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В Москве загорелся автосервис - РИА Новости, 26.10.2024
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17:56 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/moskva-1980276904.html
В Москве загорелся автосервис
В Москве загорелся автосервис - РИА Новости, 26.10.2024
В Москве загорелся автосервис
Пожарные МЧС России тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T17:56
2024-10-26T17:56
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожарные МЧС России тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы, сообщило ведомство. "Сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-западе Москвы. На 2-м Силикатном проезде горит помещение автосервиса, расположенного на первом этаже административного здания", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что из офисной части здания люди выходят самостоятельно.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся автосервис

Пожарные тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы

© Фото : соцсетиПожар в автосервисе на северо-западе Москвы
Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Фото : соцсети
Пожар в автосервисе на северо-западе Москвы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пожарные МЧС России тушат возгорание в помещении автосервиса на северо-западе Москвы, сообщило ведомство.
"Сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-западе Москвы. На 2-м Силикатном проезде горит помещение автосервиса, расположенного на первом этаже административного здания", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что из офисной части здания люди выходят самостоятельно.
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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