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Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
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11:21 26.10.2024 (обновлено: 12:11 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/morpekhi-1980235944.html
Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области
Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области
Морские пехотинцы Черноморского флота разбили украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:21
2024-10-26T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
украина
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КУРСК, 26 окт — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота разбили украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плехово", — сказал собеседник агентства.Кадры с места уничтожения разведгруппы противника переданы в распоряжение РИА Новости.Российские войска продолжают операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих.
https://ria.ru/20240911/plennye-1971975736.html
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безопасность, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Украина
Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области

Морпехи Черноморского флота уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Курской области

© РИА НовостиУничтоженный штурмовик-разведчик ВСУ в районе Плехово в Курской области. Кадр видео
Уничтоженный штурмовик-разведчик ВСУ в районе Плехово в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости
Уничтоженный штурмовик-разведчик ВСУ в районе Плехово в Курской области. Кадр видео
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КУРСК, 26 окт — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота разбили украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плехово", — сказал собеседник агентства.
Кадры с места уничтожения разведгруппы противника переданы в распоряжение РИА Новости.
Российские войска продолжают операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих.
Морские пехотинцы в Курской области захватили в плен 6 штурмовиков ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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11 сентября, 06:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьУкраина
 
 
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