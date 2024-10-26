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Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области
Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области
Морские пехотинцы Черноморского флота разбили украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:21
2024-10-26T11:21
2024-10-26T12:11
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КУРСК, 26 окт — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота разбили украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плехово", — сказал собеседник агентства.Кадры с места уничтожения разведгруппы противника переданы в распоряжение РИА Новости.Российские войска продолжают операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих.
https://ria.ru/20240911/plennye-1971975736.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Украина
Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области
Морпехи Черноморского флота уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Курской области