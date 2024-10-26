https://ria.ru/20241026/morpekhi-1980235944.html

Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области

Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024

Морпехи уничтожили группу украинских штурмовиков в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота разбили украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:21

2024-10-26T11:21

2024-10-26T12:11

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980238706_0:88:809:543_1920x0_80_0_0_9ecabd74b1b59420f9635881787eb29d.jpg

КУРСК, 26 окт — РИА Новости. Морские пехотинцы Черноморского флота разбили украинскую разведгруппу в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плехово", — сказал собеседник агентства.Кадры с места уничтожения разведгруппы противника переданы в распоряжение РИА Новости.Российские войска продолжают операцию по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих.

https://ria.ru/20240911/plennye-1971975736.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, украина